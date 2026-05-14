그룹 방탄소년단 정국/사진=텐아시아 DB, 정국 SNS

그룹 방탄소년단 멤버 정국이 새로운 오토바이를 마련했다.정국은 지난 13일 자신의 SNS 계정에 "왔다"라는 짧은 글과 함께 사진 한 장을 게시했다.사진에 담긴 오토바이는 이탈리아 모터사이클 브랜드 두카티의 고성능 모델인 '파니갈레 V4 S'로 파악된다. 해당 모델의 국내 판매 가격은 약 6100만원대로 형성되어 있다.그간 오토바이에 대한 관심을 꾸준히 표현해 온 정국은 2024년 방영된 디즈니플러스 예능 '이게 맞아?!'에서도 라이딩 장면을 선보였다. 당시 그는 "팬들이 걱정하겠지만 안전하게 타고 있다"라고 말하며 팬들을 배려하는 태도를 보였다.이어 지난 4월에는 방탄소년단 정규 5집 '아리랑'의 수록곡 'Hooligan'(훌리건)을 배경음악으로 삽입한 라이딩 영상을 공개해 전 세계 팬들의 호응을 얻었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr