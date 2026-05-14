Mnet '걸스플래닛2(가제)'를 향한 관심이 뜨겁다./사진제공=CJ ENM

Mnet '걸스플래닛2(가제)'를 향한 관심이 뜨겁다./사진제공=CJ ENM

Mnet '걸스플래닛2(가제)'를 향한 관심이 뜨겁다. 대형 기획사가 아니면 살아남기 어렵다는 말이 나오는 가요계에서, 엠넷 아이돌 서바이벌 프로그램이 중소 기획사들에게 새로운 돌파구이자 희망으로 떠오르고 있다는 반응도 이어지고 있다.2027년 방송 예정인 '걸스플래닛2'는 케플러(Kep1er), 제로베이스원(ZEROBASEONE), 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)을 탄생시킨 '플래닛 시리즈'의 새 프로젝트다. 지난 1일 론칭 소식과 함께 참가자 모집이 시작된 가운데, 아시아는 물론 미주와 유럽 지역까지 글로벌 지원이 이어지며 화제를 모으고 있다.약 열흘간 '걸스플래닛2'에 접수된 지원자 수는 앞서 '보이즈 2 플래닛' 글로벌 모집 당시 7개월 동안 모인 누적 지원자 수를 뛰어넘은 것으로 전해져 눈길을 끌었다. 여기에 북미와 중남미 지원자가 전체의 약 30%를 차지하고 있다는 점도 눈에 띈다. 현재 국내 130여 개 기획사 역시 '걸스플래닛2' 참여 의사를 밝히며 높은 관심을 보이고 있다.'플래닛 시리즈'를 향한 기대감과 함께 K-팝의 글로벌 영향력이 커지고 있는 가운데, 오프라인 현장 분위기 역시 뜨거웠다. 지난 8일부터 10일까지 진행된 'KCON JAPAN 2026' 현장 오디션에는 예상보다 훨씬 많은 지원자가 몰리며 심사 공간을 추가로 확대 운영한 것으로 알려졌다.또 오는 8월 열리는 'KCON LA 2026'에서도 스페셜 오디션 개최가 예고된 만큼, 어떤 매력과 잠재력을 지닌 참가자들이 등장할지 기대가 쏠린다.제작진은 "예상보다 훨씬 높은 관심과 지원이 이어지고 있어 진심으로 감사드린다"며 "전 세계 다양한 참가자들이 모이고 있는 만큼 어떤 시너지와 새로운 이야기가 펼쳐질지 기대해 달라"고 전했다.'걸스플래닛2'는 글로벌 걸그룹 데뷔를 꿈꾸는 전 세계 지원자들을 대상으로 참가 신청을 받고 있으며, 자세한 내용은 엠넷플러스 내 '걸스플래닛2' 공식 지원 페이지를 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr