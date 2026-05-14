배우 이성민의 백상예술대상 수상 소감이 '무례 논란'으로 번졌다. / 사진=텐아시아DB

배우 이성민이 '백상예술대상' 남자조연상 수상 소감을 말하고 있다. / 사진=중계 영상 캡처

배우 이성민의 수상 소감을 둘러싼 논란이 일주일을 넘어 8일째 이어지고 있다. 동료 배우 염혜란의 수상 불발에 대한 아쉬움을 표현하는 과정에서 나온 발언이 경솔했다는 지적이 나온다.이성민은 지난 8일 열린 제62회 백상예술대상에서 영화 '어쩔수가없다'로 남자 조연상을 수상했다. 그는 무대에 올라 소감을 말하던 중 '어쩔수가없다'의 상대역이었던 동료 염혜란의 수상 불발을 언급하며 "혜란이가 못 받아서 속으로 욕도 했다"고 말했다.대중들은 공식적인 자리이자 생중계되는 시상식에서 이성민의 솔직한 발언이 여자조연상을 수상한 신세경을 배려하지 못한 표현이었다고 비판했다. 여자조연상 시상 직후 곧바로 남자조연상은 시상이 이어진 상황에서, 이성민이 상대역 염혜란의 수상 불발에 아쉬움을 직접적으로 드러낸 것은 수상자인 신세경을 난처하고 민망하게 만들 수 있다는 반응이다.온라인상에서도 비판 여론이 이어지고 있다. 네티즌들은 "역대 최악의 수상소감 중 하나일 듯", "오만하고 무례하다", "상 맡겨놨냐", "어쩔수가없다팀 자기들끼리 심취해서 오만방자함의 끝을 보여준다", "교만과 경솔함이 보인다" 등의 반응을 보이며 아쉬움을 나타냈다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr