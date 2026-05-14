서인영이 연애 비법을 전수했다. / 사진='개과천선' 영상 캡처

서인영이 연애 비법을 전수했다. / 사진='개과천선' 영상 캡처

서인영이 남자를 유혹하는 방법 중 하나로 '사타구니에 향수 뿌리기'라는 자신의 꿀팁을 알려줬다.지난 13일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '남자가 한번도 끊긴적이 없다는 서인영의 연애비법 싹 다 공개 (+남사친 꼬시는 법)'이라는 영상이 공개됐다.'연애타짜' 서인영은 연애 1타 강사가 되어 구독자 104만 명의 모태솔로 유튜버 찰스엔터에게 연애 특강에 나섰다. 서인영은 연애 꿀팁 첫 번째로 '남자 말을 경청해라'고 제시했다. 서인영은 "남자 말을 잘 들어줘야 한다. 내가 많이 해야 하는 건 '아 진짜요? 그렇구나'이다. 남자는 말 잘들어주는 여자를 좋아한다. 호응해주는 걸 말한다"고 설명했다. 또한 "소개팅에서 질문을 많이 해도 되지만 내 얘기는 많이 하지 마라"고 소개팅 팁을 전수했다.서인영은 상대를 유혹할 수 있는 향수 고르는 방법에 대한 꿀팁도 알려줬다. 그는 "뿌리고 나서 끝향이 좋은 걸 해야한다"며 "달달하면서 끌리는 거"라고 말했다. 이어 "약간 섹시함을 줄 수 있는 향이다. 처음에 사귀기 전까지는 무조건 끌어올려야 한다"고 설명했다.향수 뿌리는 방법은 직접 시연까지 해줬다. 서인영은 "형수를 살짝 목에 뿌리잖나"라며 평범하게 향수를 뿌리더니, 이내 사타구니에도 향수를 묻혔다. 파격적인 방법에 찰스엔터를 비롯해 PD들이 술렁거리자, 서인영은 "이거 진짜다"라며 정색했다. 그러면서 "준비해놔야 한다. 사타구니에도 해줘야 한다"며 "걸어가도 좋은 향이 나는 거다"고 강조했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr