배우 김재욱이 지난 13일 '유인라디오'에 출연했다. / 사진=텐아시아 DB

김재욱과 유인나가 상황극을 펼치며 설렘을 자아냈다. / 사진='유인라디오' 영상 캡처

김재욱이 '플러팅 장인' 면모를 보였다.지난 13일 유튜브 채널 '유인라디오'에는 '김재욱 미모에 감사해서 심장 소란스러워지는 영상'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 배우 김재욱과 소란의 고영배가 출연했다.김재욱은 평소 바이크를 타는 것이 취미라고 밝혔다. 그는 자신의 바이크에 '칠칠이'라는 귀여운 애칭을 붙여준 사실을 공개해 의외의 '허당미'를 보여줬다. 이어 그는 "칠칠아 어디 아프니?"라고 바이크와 대화한다고도 말해 엉뚱한 매력으로 웃음을 자아냈다.유인나와의 즉흥 상황극도 이어졌다. 김재욱은 식당 데이트 상황극이 시작되자마자 "자기 좋아하는 파스타 먹을까?"라며 예고 없는 '자기' 플러팅을 날려 유인나를 당황하게 만들었다. 유인나는 "호칭 공격을 할 줄 몰랐다. '자기'라는 말을 너무 오랜만에 들었다"고 말했다. 이에 고영배는 "호칭에서부터 사로잡았다. 고수인 것 같다"고 덧붙였다.김재욱의 '심쿵' 모멘트는 여기서 끝이 아니었다. 이어진 이별 위기 상황극에서 유인나가 "나 집에 갈래"라며 냉정하게 돌아서는 연기를 하자, 김재욱은 "데려다줄게. 데려다주면서 네가 좋은 이유 3가지 얘기할게"라는 멘트로 설렘을 자아냈다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr