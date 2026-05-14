'베팅 온 팩트'의 연출을 맡은 김민종 PD. / 사진제공=웨이브

'베팅 온 팩트'의 공식 포스터. / 사진제공=웨이브

'베팅 온 팩트'의 김민종 PD가 '베팅 온 팩트'에 대한 혹평에 대한 생각을 밝혔다.지난 12일 웨이브 오리지널 서바이벌 예능 '베팅 온 팩트' 종영을 맞아 서울 영등포구 콘텐츠웨이브 사옥에서 김민종 PD와 인터뷰를 진행했다.'베팅 온 팩트'는 가짜뉴스가 범람하는 시대를 살아가는 출연자 8인이 외부와 단절된 공간에서 생활하며 뉴스의 진위를 가리는 리얼리티 뉴스 게임 쇼다. 개그맨 장동민, 이용진, 가수 겸 배우 예원, 교수 진중권, 정치 유튜버 헬마우스, 방송인 정영진, 전 국민의힘 대변인 강전애, 전 더불어민주당 최고위원 박성민이 출연했다.김 PD는 프로그램의 완성도에 아쉬움을 표한 시청자들의 반응에 대해 솔직한 심경을 밝혔다. 프로그램상 '페이커'의 역할이 꼭 필요했는지 묻는 질문에 김 PD는 "꼭 필요한 장치였다고 생각하지만, 일장일단이 있던 것도 사실이다"고 답했다.그는 "페이커 선정은 제작진이 했다. 페이커 역할이 없었다면 헬마우스도 기량을 더 펼쳤을 것이고, 출연진의 혼란도 적었을 것"이라면서도 "페이커가 누굴까라는 궁금증은 프로그램을 완주하게 하는 원동력이 됐다고 생각한다"고 설명했다.게임 설계가 치밀하지 못했다는 지적에 대해서도 입 열었다. 그는 "가짜뉴스를 판별하는 과정이 탄탄하지 않고, 마치 복불복 게임 같다는 의견이 많았다. 제작자로서 동의한다"며 "만약 다음 시즌이 있다면 좀 더 전략이 묻어날 수 있는 게임으로 준비하고 싶다"고 털어놨다.출연진 간의 케미스트리에 대한 아쉬움도 드러냈다. 그는 "출연진이 좀 더 단합하는 모습을 보여줬으면 했다. 후반부쯤 가야 그런 모습들이 나온 것 같아서 이 부분도 아쉽다"고 말했다. 이어 "촬영을 1박 2일씩 3번 찍었다. 그러다 보니 출연진이 상황에 몰입하지 못한 것 같다. 제작자로서 부족했던 부분이었다"고 인정했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr