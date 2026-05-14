공개 열애 중인 아이유, 이종석. / 사진=텐아시아DB

아이유가 '21세기 대군부인' 촬영 비하인드를 공개했다. / 사진='이지금' 영상 캡처

가수 겸 배우 아이유가 사랑에 대한 자신의 철학을 밝혔다.지난 12일 아이유 유튜브 채널 '이지금'에서는 '[IU TV] 이번 주 막방 소식에 눈물이..ㅣ21세기 대군부인 비하인드'라는 제목의 영상이 공개됐다.영상을 통해 아이유, 변우석 주연인 MBC 드라마 '21세기 대군부인'의 촬영 현장의 비하인드를 엿볼 수 있다. 아이유가 극 중 이완(변우석 분)과 계약 결혼 사실이 드러나자 아버지에게 무릎을 꿇고 눈물로 애원하는 촬영 현장도 담겼다.촬영 후 아이유는 "사랑 앞에 자존심 다 버렸다. 완이가 이런 사랑을 알아줘야 할 텐데"라면서도 "알아주길 바라는 걸 보니 아직 덜 사랑하나 보다. 사랑은 알아주길 바라는 것이 아니다"고 말했다.아이유의 철학이냐, 희주의 철학이냐라는 질문에는 "아이유의 철학"이라고 답했다. 아이유는 "희주(아이유 분)는 사랑을 해본 적 없기 때문에 철학 같은 게 없을 거다"라며 "아버지와의 복잡미묘한 관계 때문에 아빠에게 무릎을 꿇는 게 대국민 사과보다 더욱 어렵다. 지푸라기라도 잡는 심정으로 아버지에게 부탁한다"라고 이야기했다.아이유가 변우석과 연기 호흡을 맞추는 장면도 공개됐다. 극 중 희주가 이완에게 이혼을 청하는 상황. 아이유는 변우석의 몰입을 위해 눈물을 또르르 흘렸다. 촬영을 마친 후에 두 사람은 환하게 웃으며 하이파이브하기도 했다.‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국이라는 가상의 설정을 바탕으로 그려내는 로맨스로, 신분이 평민이라 짜증스러운 재벌가 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 이야기를 그린다.이번 영상에서 아이유가 연애 가치관을 밝히는 장면은 네티즌들의 관심을 모으고 있다. 아이유는 실제로 배우 이종석과 2022년 열애 사실을 인정한 뒤 공개 연애를 이어가고 있기 때문이다. 두 사람은 과거 SBS ‘인기가요’ MC를 함께 맡은 적 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr