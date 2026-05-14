이미지 크게보기 사진 = KBS 1TV ‘황신혜의 같이 삽시다’

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‘황신혜의 같이 삽시다’ 배우 전인화가 30년 넘게 함께 살아온 시어머니와의 시간을 떠올리며 먹먹한 진심을 전했다.13일 방송된 KBS 1TV ‘황신혜의 같이 삽시다’에는 전인화가 출연해 가족 이야기를 털어놨다.이날 전인화는 결혼 후 시어머니와 오랜 시간 한집에서 지냈다고 밝혔다. 그는 “30년이 넘었다. 결혼 전에 공부하러 갔던 시기부터 계속 함께였다”고 말했다.이어 “어머님은 거의 외출을 안 하시는 성격이었다. 딸 집에도 잘 안 가셨다”며 “매일 같은 공간에서 지내는 게 쉬운 일은 아니더라. 아무리 사랑하는 사람이어도 그렇다”고 담담하게 고백했다.특히 그는 세상을 떠난 시어머니의 마지막 말을 떠올리다 울컥한 모습을 보였다.전인화는 “병상에서 아들 손을 꼭 잡고 ‘너는 애미 말만 들어라. 애미를 화나게 하면 네가 안 좋다’고 하셨다”며 “그 말을 듣는데 ‘아, 나를 인정해 주셨구나’ 싶어서 마음이 녹았다”고 털어놨다.시어머니가 돌아가시고 2년 동안 시어머니의 잔상이 남았다고. 또 시어머니가 꿈에 나타났던 일화도 떠올렸다. 그는 “남편 꿈에는 한 번도 안 나오셨는데 제 꿈에는 두 번 오셨다. 목욕시켜 달라고 하셨다”며 “뽀얀 옥색 치마저고리를 입혀드렸는데, 얼굴이 백옥처럼 예쁘시더라. 알고 보니 좋은 곳에 가신 꿈이라고 하더라”고 전했다.한편 전인화는 과거 어린 나이에 결혼했던 당시를 떠올리며 친정어머니에 대한 미안함도 드러냈다. 그는 “지금 생각하면 엄마 마음이 얼마나 무너졌을지 알 것 같다”며 “나중에 이모에게 ‘엄마가 네 시집가고 길거리를 헤매다시피 했다’는 얘기를 듣고 마음이 아팠다”고 고백했다.전인화는 배우 유동근과 1989년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr