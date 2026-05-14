가수 이상민 / 사진=텐아시아 DB

유튜브 채널 ‘232 프로젝트’에서 이상민은 아카데미 내방 오디션을 진행했다. / 사진 제공 : 유튜브 캡처

69억 빚을 청산 후 지난해 4월 10살 연하의 비연예인과 결혼한 가수 이상민이 가수 이상민이 아이돌 프로젝트에 박차를 가하고 있다.지난 13일 공개된 유튜브 채널 '232 프로젝트'에서 이상민은 아카데미 내방 오디션을 진행했다. '232 프로젝트'는 과거 가요계를 휩쓸었던 이상민이 힘든 시간과 빚 청산을 마친 뒤 제작자로서 재도약을 꿈꾸며 시작한 아이돌 육성 리얼리티 프로젝트다.이날 이상민은 아이돌을 꿈꾸는 지망생들을 직접 만나 원석 발굴에 나섰다. 그는 오랜 시간 쌓아온 프로듀싱 노하우를 바탕으로 참가자를 꼼꼼히 분석하며 예리한 질문을 이어갔다. 이상민은 왜 아이돌이 되고 싶은지 참가자들의 근본적인 태도를 확인하며 심도 있는 심사를 진행해 눈길을 끌었다.이상민은 첫 남자 참가자 신승권의 심상치 않은 점프력에 주목했다. 또한 한국의 어떤 아티스트를 선호하는지 질문하며 참가자의 음악적 지향점을 면밀히 파악했다. 이어 이상민은 온오프의 반전 매력이 확실한 참가자 송지우에게서 순수한 면모를 포착하며 제작자로서의 예민한 촉을 세웠다.특히 이상민은 참가자 김민정의 무대를 보며 미소를 감추지 못했다. 이내 케이팝 외 장르의 춤을 보여달라고 요구하는 등 잠재된 퍼포먼스 역량을 다각도로 검증했다. 또한 이상민은 모든 참가자에게 "이마를 보여달라"며 얼굴 전체의 조화와 인상을 꼼꼼히 체크하는 '이마 집착' 면모로 웃음을 자아냈다.그런가 하면 이상민은 총 10명이 참가하는 2차 오프라인 오디션의 치열한 경쟁을 예고했다. 그는 특별한 선발 기준이 따로 없다며 "내 눈에 걸리면 되지"라고 자신 있게 선언해 기대감을 고조시켰다.한편 '232 프로젝트'는 'GENIUS(지니어스)'와 'I AIN'T THE ONE(아이 에인트 더 원)' 두 곡의 작업을 마친 상태이며 해당 곡을 소화할 최적의 멤버를 찾기 위한 여정을 이어가고 있다. 가요계의 새 판을 짜고 있는 이상민의 감각적인 행보가 담긴 '232 프로젝트'는 매주 수요일 저녁 6시 유튜브에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr