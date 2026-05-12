한윤서가 실언을 저질렀다./사진제공=TV조선

한윤서가 실언을 저질렀다./사진제공=TV조선

개그우먼 한윤서가 예비 시어머니 앞에서 남편 흉을 보는 실언을 저질렀다.지난 11일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 결혼을 앞둔 '41세 예비신부' 한윤서와 예비 시어머니의 만남이 드디어 진행됐다. 지난 방송에서 예비 시아버지는 한윤서의 천방지축 면모를 언급하며 시어머니와의 만남이 취소된 이유를 암시한 바 있다. 영상을 보던 정이랑은 "(예비 시아버지께서) 웃는 얼굴로 팩트 폭행하시네"라면서 고개를 끄덕였다.만남 당일, 메이크업을 받던 한윤서는 예비 시어머니가 시 낭독과 꽃을 좋아한다는 소식을 뒤늦게 듣고 당황했다. 한윤서는 "내가 며칠 전부터 어머님 뭐 좋아하는지 묻지 않았느냐"며 날이 선 모습으로 예비 신랑과 한참 설전을 벌였다. 급기야 한윤서는 "이 결혼이 맞나, 매일밤 기도한다"며 폭탄선언을 날렸고, 예비 신랑이 자리를 뜨는 사태까지 벌어지며 긴장감은 최고조에 달했다.우여곡절 끝에 마주한 예비 시어머니는 "핸드폰에 아들 이름을 '위대한 문준웅'이라고 저장했을 정도로, 어렸을 때부터 위대한 인물이 됐으면 하는 마음으로 키우고 있다. 윤서 씨를 만난다고 해서 무조건 오케이라 생각했는데, 윤서 씨가 술을 너무 좋아해서 걱정이 됐다"며 솔직한 심정을 전했다. 다소 무거워진 분위기는 한윤서가 준비한 짧은 시 한 구절로 반전됐다. 그러나 한윤서는 예비 시어머니에게 예비 신랑의 흉을 보는 실수를 저질렀다. 이에 예비 시어머니는 자리를 떠났다. 황보라는 "시어머니에게 아들 흉보는 것은 절대로 해서는 안 되는 일"이라며 경악했다.다행히 한윤서는 진심이 담긴 손 편지로 다시 예비 시어머니의 마음을 사로잡았다. 예비 시어머니는 "딸 같은 며느리 둘 것이라 했는데, 귀여운 딸이 될 것 같다. 벌써 말려 들어간다"면서 한윤서의 밝은 에너지에 웃음을 터뜨렸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr