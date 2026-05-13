사진=SBS '동상이몽2'

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'동상이몽2' 배성재와 김다영 부부가 3년 비밀 연애 발각 이유를 밝혔다.12일 방송된 SBS 예능프로그램 '동상이몽2 - 너는 내 운명'에서는 결혼 1주년을 맞은 배성재♥김다영 부부의 신혼 일상이 공개됐다.이날 집들이에는 배성재의 절친인 침착맨과 넉살, 라디오 작가 조혜정이 함께해 거침없는 폭로전을 펼쳤다.가장 큰 웃음을 만든 건 두 사람의 비밀 연애 발각 사건이었다. 배성재는 "연애 초반에 뭔가 사달라고 하길래 카드를 줬다"며 "그걸 아내가 휴대폰 케이스에 꽂아놨는데 SBS 여자 화장실에 두고 나온 것"이라고 밝혔다.문제는 배성재 카드가 라디오 팀 작가 손에 들어가면서 시작됐다. 조혜정 작가는 "다른 직원이 발견해서 우리 쪽에 전달됐는데, 누구건지 확인하다가 이름을 확인했다. 모르는 척하다가 다음날 메시지로 '그래서 김다영 아나운서랑 사귀어요?'라고 물었다"고 말했다.배성재는 "그때는 둘러댈 수가 없더라. 이거는 잡혔다 싶었다. 연애한 지 1년도 안 됐을 때였다"며 회상했다.조혜정 작가는 "김다영 SNS에 가보니 거울 셀카가 많더라. 휴대폰 케이스에 카드가 꽂혀 있더라. 언제부터 있었는지 다 돌려봤다"고 밝혀 모두를 충격에 빠뜨렸다. 배성재는 "주변에 있으면 안 되는 인물"이라고 말해 웃음을 자아냈다.결국 배성재는 상황 수습에 나섰다. 그는 "견적을 내보니까 작가와 PD를 포섭해야겠더라. 다음날 고급 샴페인을 한 병씩 안겼다"고 털어놨다.지예은 또한 배성재의 비밀 연애를 눈치챘던 일화를 공개했다. 그는 "회식 끝나고 집에 가자고 하면 항상 어머니가 계신다고 하더라. 그때 여자친구가 있다는 걸 눈치챘다"고 폭소케 했다.한편, 김다영은 14살 연상 남편 건강 걱정을 토로했다. "연애할 때부터 해야 한다고 생각했다"는 그는 "남편이 다이어트를 안 하니까 '나랑 오래 살고 싶지 않은 건가?'라는 생각까지 들었다"고 털어놔 시선을 모았다.배성재는 "처음 만났을 때가 인생 최고 몸무게였다. 100.1kg이었다"고 밝혔다. 김다영은 "저는 사실이 모습을 사랑한다. 그다지 뚱뚱해 보이지 않는다"며 애정을 드러냈다. 그러면서 "식스팩을 원하는 게 아니다. 건강을 위해 노력했으면 좋겠다. 외형을 봤으면 제가 결혼을"이라며 남편 건강을 향한 진심을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr