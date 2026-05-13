사진=오연수 유튜브

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배우 오연수가 자연스럽게 나이 드는 삶에 대한 솔직한 고민을 털어놨다.12일 오연수 유튜브 채널에는 '피부관리부터 한강라면, 흑백요리사 식당까지'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 오연수는 남편과 피부과에서 관리를 받았다. 그는 "환절기라 피부가 건조해서 피부과에 왔다"고 밝히며 "보여지는 직업이다 보니, 지금보다는 수술을 해서 젊어지는 게 좋을까, 그냥 자연스럽게 나이 들어가는 게 좋을까"라며 고민하는 모습을 보였다.'보습 마사지'를 받은 오연수는 "궁금하다. 댓글로 의견을 달라"고 요청하며 "수술은 자신 없으니 '피부라도 좋자, 나이 듦을 인정하자'는 생각을 하고 있다"고 털어놨다.오연수는 가족과 함께 '흑백요리사' 유용욱 셰프의 바비큐 가게를 방문했다. 그는 "남편과 친분 있어서 예약할 수 있었다"면서 "가족과 함께하는 시간이 행복하다. 나이가 들수록 그렇다. 가족밖에 내 편이 없더라"고 이야기했다.또 오연수는 '흑백요리사' '만찢남' 식당에서 가성비 메뉴를 즐기고, 시장 내에 있는 맛집에서 분식을 맛보며 소소한 일상을 즐겼다.동생네 강아지를 위해 액세서리까지 준비한 오연수는 "남편이 강아지를 좋아한다. 온 가족이 좋아해서 키울까도 생각했는데, 남편이 어릴 때 키우던 강아지가 무지개다리 떠난 후 힘들었다고 하더라. 또 그런 일 겪을까봐 엄두를 못 내고 있다"고 전했다."한강 보면서 먹는 라면이 꿀맛"이라며 '한강라면' 먹방을 공개한 오연수는 동생, 올케와 낮술을 하는 모습으로 시선을 사로잡았다. 그는 "행복은 결과가 아닌 습관이다. 성공을 해도 불안을 일상처럼 안고 살면, 결국 또 불안해진다. 힘들어도 그 안에서 행복할 수 있는 사람이 언제든 행복해질 수 있는 사람"이라고 인생철학을 밝혔다.새단장한 서울숲을 산책하며 오연수는 "유튜브를 2주에 한 번 업로드하고 있다. 10일은 집에서 보내고, 하루 이틀 만에 촬영을 한다. 집순이라 유튜브 아니었으면 더 집에만 있었을 거"라고 말했다. 그러면서 "제가 진짜 예민한데 그렇지 않게 살려고 노력 중"이라며 세월과 함께 여유 있는 모습을 보였다.한편, 오연수는 배우 손지창과 1998년 결혼, 슬하에 두 아들을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr