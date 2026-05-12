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아이브 장원영이 12일 오후 서울 광진구 워커힐 호텔에서 열린 불가리 '에클레티카(ECLETTICA)' 하이 주얼리 이벤트 행사에 참석했다.
아이브 장원영, 여신이 따로 없네
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

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