빠니보틀이 위고비와 마운자로 투약 사실을 고백했다. / 사진제공=텐아시아 DB

빠니보틀이 마운자로 사용 후 부작용을 겪었다고 털어놨다. / 사진='잡식맨' 유튜브 영상 캡처

여행 유튜버 빠니보틀이 비만 치료제인 위고비와 마운자로에 대한 솔직한 사용 후기를 밝혔다. 그는 앞서 10kg 체중 감량에 성공해 화제를 모은 바 있다.유튜브 채널 '잡식맨'에는 '빠니보틀이 겪은 위고비와 마운자로의 결정적인 차이점'이라는 제목의 영상이 지난 6일 게재됐다. 해당 영상에서 빠니보틀은 위고비와 마운자로를 투약해 체중을 감량한 과정과 그에 따른 부작용에 대해 이야기했다.빠니보틀은 "운동으로 살 뺀 게 아니고 위고비로 편하게 체중 감량을 했다"고 고백했다. 이어 "지방간 문제와 더불어 광고 모델 촬영 시 살찐 모습이 광고주에게 미안했다. 식단은 의지로 안 돼서 위고비를 시작한 것"이라며 체중 감량의 이유를 설명했다.그러면서 자신이 겪은 부작용에 대해서도 언급했다. 그는 "위고비와 달리 마운자로는 부작용이 꽤 있었다"며 "맞은 날 한숨도 못 잤다. 커피도 안 마셨는데 잠이 아예 안 오더라. 설사 증상도 계속됐다"고 덧붙였다. 아프리카 여행을 앞뒀던 빠니보틀은 결국 투약을 중단했다고 말했다.특히 그는 비만 치료제를 부정적으로 보는 사회적 분위기에 대해 소신 발언했다. 그는 "비만이 게으름이라고 생각하는 문화가 이해되지 않는다"며 "성형도 하는데 바늘 하나 들어가는 게 왜 죄악시되느냐"고 말했다. 이어 "약을 끊으면 요요가 오는 것은 당연한 이치"라며 향후 다시 살이 찌면 의사와 상담 후 위고비를 다시 맞을 의향이 있다고 덧붙였다.빠니보틀은 영상 말미에서 충분한 의료진 상담을 받은 후 치료제를 사용할 것을 당부했다. 그는 "나의 모든 이야기는 개인적인 경험일 뿐 팩트가 아니다"며 "무조건 병원에 방문하여 의료진의 상담을 받고 결정하길 바란다"고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr