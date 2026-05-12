빠니보틀이 위고비와 마운자로 투약 사실을 고백했다. / 사진제공=텐아시아 DB
빠니보틀이 위고비와 마운자로 투약 사실을 고백했다. / 사진제공=텐아시아 DB
여행 유튜버 빠니보틀이 비만 치료제인 위고비와 마운자로에 대한 솔직한 사용 후기를 밝혔다. 그는 앞서 10kg 체중 감량에 성공해 화제를 모은 바 있다.

유튜브 채널 '잡식맨'에는 '빠니보틀이 겪은 위고비와 마운자로의 결정적인 차이점'이라는 제목의 영상이 지난 6일 게재됐다. 해당 영상에서 빠니보틀은 위고비와 마운자로를 투약해 체중을 감량한 과정과 그에 따른 부작용에 대해 이야기했다.

빠니보틀은 "운동으로 살 뺀 게 아니고 위고비로 편하게 체중 감량을 했다"고 고백했다. 이어 "지방간 문제와 더불어 광고 모델 촬영 시 살찐 모습이 광고주에게 미안했다. 식단은 의지로 안 돼서 위고비를 시작한 것"이라며 체중 감량의 이유를 설명했다.

그러면서 자신이 겪은 부작용에 대해서도 언급했다. 그는 "위고비와 달리 마운자로는 부작용이 꽤 있었다"며 "맞은 날 한숨도 못 잤다. 커피도 안 마셨는데 잠이 아예 안 오더라. 설사 증상도 계속됐다"고 덧붙였다. 아프리카 여행을 앞뒀던 빠니보틀은 결국 투약을 중단했다고 말했다.
빠니보틀이 마운자로 사용 후 부작용을 겪었다고 털어놨다. / 사진='잡식맨' 유튜브 영상 캡처
빠니보틀이 마운자로 사용 후 부작용을 겪었다고 털어놨다. / 사진='잡식맨' 유튜브 영상 캡처
특히 그는 비만 치료제를 부정적으로 보는 사회적 분위기에 대해 소신 발언했다. 그는 "비만이 게으름이라고 생각하는 문화가 이해되지 않는다"며 "성형도 하는데 바늘 하나 들어가는 게 왜 죄악시되느냐"고 말했다. 이어 "약을 끊으면 요요가 오는 것은 당연한 이치"라며 향후 다시 살이 찌면 의사와 상담 후 위고비를 다시 맞을 의향이 있다고 덧붙였다.

빠니보틀은 영상 말미에서 충분한 의료진 상담을 받은 후 치료제를 사용할 것을 당부했다. 그는 "나의 모든 이야기는 개인적인 경험일 뿐 팩트가 아니다"며 "무조건 병원에 방문하여 의료진의 상담을 받고 결정하길 바란다"고 말했다.

박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr

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