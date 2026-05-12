‘미스트롯 포유’ 안성훈이 뜨거운 눈물을 흘린다. / 사진 제공 = TV CHOSUN ‘미스트롯 포유’

‘미스트롯 포유’ 안성훈이 뜨거운 눈물을 흘린다. / 사진 제공 = TV CHOSUN ‘미스트롯 포유’

가수 안성훈이 뜨거운 눈물을 흘린다.14일 목요일 밤 10시 첫 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯 포유'는 '미스트롯4' TOP7(眞이소나, 善허찬미, 美홍성윤, 길려원, 윤태화, 윤윤서, 염유리)과 특별한 파트너가 만드는 화끈하고 감동적인 듀엣 열전이다. 최고 시청률 18.4%를 기록하며 대한민국에 다시 한번 트롯 광풍을 몰고 온 '미스트롯4' TOP7의 첫 스핀오프 예능으로 뜨거운 관심을 모은다.'미스트롯 포유'를 위해 트롯판 대체불가 MC 붐, 남녀노소에게 사랑받는 송은이, '미스터트롯2' 영광의 眞안성훈이 3MC로 출격한다. 그동안 TV CHOSUN 트롯 예능에서 본 적 없는 색다른 MC 조합이 완성된 가운데 특히 '미스터트롯2' 眞으로 누구보다 TOP7의 마음을 잘 아는 안성훈이 MC에 도전해 눈길을 끈다. 노래 1등 안성훈이 특유의 다정함과 섬세함으로 MC로서 어떤 활약을 펼칠지 주목된다는 반응.이런 가운데 5월 12일 '미스트롯 포유' 제작진이 첫 방송을 2일 앞두고 MC에 도전한 안성훈이 폭풍 눈물 흘리는 모습을 공개해 이목을 집중시킨다. 공개된 사진은 최근 진행된 '미스트롯 포유' 첫 녹화 당시 한 순간을 포착한 것. 사진 속 안성훈은 무슨 이유 때문인지 고개까지 숙인 채 뜨거운 눈물을 떨구고 있다. 급기야 주체할 수 없는 듯, 안경 너머의 눈물을 닦아 내기도.'미스트롯 포유'는 '미스트롯4' TOP7과 특별한 파트너가 만드는 듀엣 음악쇼이다. '미스트롯4' TOP7은 일반인 사전 예심을 통과한 참가자들 중 직접 찾은 듀엣 파트너와 함께 무대에 오른다. 듀엣 파트너들은 강력한 노래 실력은 물론 남다른 끼, 뭉클한 사연 등을 품고 있다고. 이에 첫 녹화부터 현장은 웃음과 눈물이 넘나드는 극적인 순간의 연속이었다는 후문이다.이에 안성훈의 눈물 역시 TOP7 중 한 멤버와 듀엣 위해 무대에 오른 파트너 때문인 것으로 예상된다. 대체 안성훈이 이렇게 폭풍 눈물을 흘린 이유는 무엇일까. 안성훈만큼 시청자에게도 그 뭉클함이 전해질 수 있을까. 첫 녹화부터 이토록 극적인 '미스트롯 포유'가 시청자들에게 어떤 재미와 감동을 안겨줄까. '미스트롯 포유' 첫 방송이 기다려진다.TV CHOSUN '미스트롯 포유'는 5월 14일 목요일 밤 10시 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr