방송인 이경규 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진=이경규 유튜브 채널

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방송인 이경규가 당뇨 전 단계 진단 사실을 고백한 가운데 건강이상설이 제기됐다.지난 7일 이경규의 유튜브 채널에는 '국민 절반이 당뇨? 당뇨 합병증으로 수술받은 이경규가 파헤친 혈당의 진실'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에는 당뇨 관련 정보를 다루는 전문가가 출연해 혈당 관리의 중요성에 대해 이야기를 나눴다.영상에서 이경규는 "5년 전부터 당뇨와의 전쟁이 시작됐다"며 "삶의 질이 완전히 바닥이다. 먹을 수 있는 게 거의 없다"고 털어놨다. 이어 "과일도 좋아하지만 많이 먹으면 안 되더라"며 식단 관리의 어려움을 토로했다.또 그는 "십몇 년 전 혈관 하나가 막혀 스텐트 시술을 받았다"며 과거 심혈관 질환 이력을 언급했다. 이어 "당화혈색소가 최고 6.8까지 나왔는데 관리해서 5.8까지 낮췄다"고 설명하며 꾸준한 관리의 중요성을 강조했다.하지만 영상 공개 이후 시청자들의 관심은 건강 정보보다 이경규의 변화된 모습에 쏠렸다. 댓글창에는 "발음이 예전보다 어눌해진 것 같다", "표정이 자연스럽지 않다", "기력이 없어 보인다", "건강에 문제가 있는 것 아니냐" 등의 반응이 이어졌다. 일부 누리꾼은 "뇌질환 전조 증상 아니냐"며 우려를 드러내기도 했다.이 같은 반응은 이경규의 과거 병력과 맞물리며 더욱 확산되는 분위기다. 그는 2013년 심근경색으로 스텐트 시술을 받은 바 있으며, 이후 꾸준히 건강 관리를 이어오고 있다.다만 건강 이상설에 대해 이경규 측은 "촬영 당시 컨디션 문제로 말투가 달라 보였을 뿐"이라며 "현재 건강에는 큰 문제가 없다"고 선을 그었다. 이어 "관련 내용을 확인했고, 현재 상태는 괜찮다"고 밝혔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr