'신랑수업2'에 김성수의 어머니가 출연한다. / 사진제공=채널A

'신랑수업2'에 김성수의 어머니가 출연한다. / 사진제공=채널A

'신랑수업2' 김성수의 어머니가 아들의 썸녀 12살 연하 박소윤에게 친근감을 표현한다.오는 14일 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 김성수가 어머니와 산정호수에서 모자(母子) 데이트에 나선 하루가 공개된다.이날 김성수는 어머니와의 데이트에 앞서, 자신의 20년 지기 헤어&메이크업 스태프의 도움을 받아 어머니를 예쁘게 꽃단장시켜 준다. 직후 김성수 어머니의 고운 자태가 방송에서 최초로 공개되는데, 80세보다 훨씬 어려 보이는 동안 미모는 물론 김성수와 똑 닮은 붕어빵 외모로 모두를 놀라게 한다.훈훈한 분위기 속, 김성수는 지난해 박소윤과 겨울 데이트를 즐겼던 곳인 포천 산정호수로 가서 데이트를 한다. 김성수는 어머니의 손을 자연스럽게 잡고 걷는 것은 물론 "소윤이와 이곳에서 오리 보트를 탔으니 엄마에게는 등 보트를 태워주겠다"라며 어머니를 업고 산책로를 거닌다. 이를 지켜보던 탁재훈은 "어머니의 손은 그렇게 잘 잡으면서, 소윤 씨의 손은 왜 그렇게 잡기가 힘들었어?"라고 꼬집더니 "앞으로는 (박소윤의 손을) 그냥 엄마라고 생각하고 잡아"라고 말해 웃음을 자아낸다.한편 박소윤도 김성수와 어머니의 데이트를 위해 지원사격에 나선다. 어머니가 평소 원하던 청바지를 비롯해, 맞춤형 스카프까지 준비해 어머니의 스타일을 젊게 만들어주는 것. 박소윤의 깜짝 선물을 받은 김성수의 어머니는 "어머, 소윤이가?"라며 예비 며느리(?)를 향한 친근감을 보여주는가 하면, 사이즈와 핏이 딱 맞는 청바지를 입어보자마자 환한 미소로 만족감을 표현한다.김성수와 어머니의 다정한 데이트를 비롯해, 서준영이 자신의 생일을 맞아 정재경과 캠핑 데이트에 나서는 현장은 14일 오후 10시에 방송되는 '신랑수업2'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr