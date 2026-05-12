임윤아(소녀시대 윤아)가 글로벌 퀸다운 영향력을 다시 한번 입증한다./사진제공=키린(Qeelin)

임윤아(소녀시대 윤아)가 글로벌 퀸다운 영향력을 다시 한번 입증한다.임윤아는 케어링(Kering) 그룹 산하 파인 주얼리 브랜드 '키린(Qeelin)'의 글로벌 브랜드 앰버서더 자격으로 오는 17일(현지 시간) 프랑스 칸 팔레 드 페스티벌(Palais des Festivals)에서 열리는 제79회 칸 국제 영화제(Cannes Film Festival)에 공식 초청돼 레드카펫을 밟는다.앞서 임윤아는 2024년 열린 제77회 칸 국제 영화제에 '키린(Qeelin)' 글로벌 브랜드 앰버서더로 참석해 압도적인 비주얼과 고혹적인 아우라를 뽐내며 전 세계적인 관심을 끈 바 있다. 이에 이번 영화제에서는 또 어떤 비주얼과 분위기로 시선을 사로잡을지 기대가 쏠린다.또한 임윤아는 영화 산업 내 여성들의 창의성과 공헌을 조명하는 '케어링 우먼 인 모션(Kering Women in Motion)' 시상식에도 참석해 세계 각국 주요 인사들과 교류할 예정이다. 현지에서는 매거진 화보 및 인터뷰 촬영도 함께 진행하며 글로벌 팬들과 업계의 이목을 집중시킬 전망이다.임윤아는 연기 활동은 물론 시상식, 광고, 화보 등 다방면에서 뜨거운 러브콜을 받으며 국내외를 아우르는 아이콘으로써 입지를 더욱 공고히 하고 있다. 꾸준한 글로벌 행보를 이어가고 있는 만큼 앞으로 보여줄 활동에도 관심이 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr