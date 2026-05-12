사진 = '엔조이커플' 유튜브 채널 캡처

사진 = '엔조이커플' 유튜브 채널 캡처

임라라와 손민수 부부가 출산 후 처음으로 아이를 두고 도쿄 여행을 떠나 육아의 짐을 잠시 내려놓은 채 연애 시절의 설렘을 만끽했다.임라라, 손민수 부부가 운영하는 유튜브 채널 '엔조이커플'에서는 '식어버린 사랑을 찾을 수 있을까요? 출산후 첫해외여행!'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 임라라, 손민수 부부는 이번 여행을 통해 부모가 아닌 오로지 서로에게만 온전히 집중하는 소중한 시간을 기록하며 시청자들에게 훈훈한 감동과 부부 관계에 대한 깊은 메시지를 동시에 전달했다.도쿄에 도착한 임라라와 손민수는 먹방의 정석을 보여주며 여행의 즐거움을 과시했다. 평소의 꼼꼼한 계획보다는 발길 닿는 대로 움직이는 이른바 'P형 여행'의 묘미를 즐긴 두 사람은 올유캔잇 스시 매장을 시작으로 시원한 생맥주와 닭껍질 꼬치 등 현지 맛집을 즉흥적으로 찾아다니며 미식 여행의 정점을 찍었다.육아로 인해 평소 여유롭게 식사 한 끼조차 하기 힘들었던 현실에서 벗어나 오랜만에 누리는 여유로운 식사 시간은 두 사람의 얼굴에 끊이지 않는 미소를 선사했다.여행 중 나눈 진솔한 대화 속에서 부부는 여행 스타일 차이로 인해 과거 크게 다퉜던 경험을 공유하며 한층 성숙해진 관계를 증명하기도 했다. 특히 임라라는 "이제는 어디를 가느냐보다 누구와 함께하느냐가 더 중요하다라는 점을 깨달았다"며 서로의 성향을 존중하는 모습을 보였다. 특히 다툼이 생기거나 서운한 상황이 발생하더라도 솔직하게 미안함을 전하며 감정의 골이 깊어지기 전에 해결하는 모습은 많은 부부 시청자들의 공감을 자아냈다.상황에 맞춰 유연하게 대처하며 스트레스를 줄이는 방식 또한 돋보였다. 임라라와 손민수는 빡빡한 일정에 쫓기기보다는 지금 이 순간 서로에게 충실하며 소중한 기억을 만드는 것에 최고의 가치를 두었다. 갈등을 서로의 다름을 확인하는 긍정적인 과정으로 승화시키고 상대방을 먼저 배려하는 두 사람의 모습은 건강한 부부 관계의 표본을 보여주었으며 이번 여행은 두 사람의 사랑을 다시금 확인하는 완벽한 재충전의 시간이 됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr