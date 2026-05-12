사진=황보라 유튜브

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배우 황보라가 아유미 딸과 아들을 동시에 돌보며 둘째 생각을 솔직하게 털어놨다.12일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '아들맘 황보라, 둘째 딸 염원하다 드디어 소원 성취하다?!ㅣ독박육아, 찐친 아유미 딸'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 용띠 엄마들 모임을 통해 알게 된 아유미 딸 독박육아에 도전했다. 그는 "내가 딸 경험이 없지 않냐. 둘째를 낳으면 어떤 느낌일지 한번 봐줄까 싶기도 하고, 유미도 육아 탈출해서 신랑이랑 데이트 좀 하면 좋겠더라"고 말했다.처음 경험하는 딸 육아에 황보라는 "사실 저는 자신 있다"며 육아 자신감을 드러냈지만, 아유미는 "오늘 잠을 제대로 못 잤다"고 털어놨다. 낯가림을 하는 세아를 보며 황보라는 딸기를 건네고 인형으로 관심을 돌리려 애썼다.분위기는 곧 달라졌다. 황보라의 아들 우인이가 등장하자 두 아이는 빠르게 가까워졌다. 서로 손을 잡고 딸기를 나눠 먹으며 자연스럽게 함께 놀기 시작했다.황보라는 "아기들은 아기들끼리 통한다"면서 "세아는 인형, 공주, 춤추는 걸 좋아한다. 확실히 여자아이라 다르다"며 신기해했다. 노는 두 아이 곁에 누운 그는 "내가 우인이 낳고 한 번도 이렇게 누워본 적이 없는데 세아가 있으니까 가능하다"며 "아들만 아니면 둘째 낳아도 되겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.아유미 부부가 외출한 뒤에도 황보라는 두 아이를 정성스럽게 돌봤다. 밥을 먹이고 그림을 그려주고 장난감을 함께 정리하며 정신없는 시간을 보냈다. 우인이가 과자를 독차지하려 하자 황보라는 "친구랑 나눠 먹어야지"라며 교육(?)에 나서기도 했다.세아를 꼭 안아 본 황보라는 "너무 조그맣다. 너무 귀엽다"며 연신 감탄했고, "너무 예쁘고 순하다"며 둘째 생각을 재차 내비쳤다.한편 황보라는 2022년 김용건의 아들이자 배우 하정우의 형인 워크하우스컴퍼니 김영훈 대표와 결혼했으며, 지난해 아들 우인 군을 출산했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr