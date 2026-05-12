사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

'살롱드립' 태양이 아들 유치원 운동회 기억을 떠올렸다.12일 공개된 유튜브 웹예능 '살롱드립'에는 빅뱅 태양이 출연했다.이날 태양은 배우 안재욱과의 유치원 운동회 비화를 공개했다. 앞서 안재욱은 SBS '미운 우리 새끼'에서 "자녀 유치원 운동회 때 태양이 1등, 내가 2등이었다"고 회상한 바 있다. 하지만 태양은 "제 기억은 조금 다르다"고 말해 웃음을 안겼다.태양은 "같은 라인에 안재욱 선배님이 계셨다. 제가 무조건 1등 할 것 같더라. 너무 빨리 들어오면 죄송할 것 같아서 어디까지 조절해야 하나 고민했다"고 말했다.이어 "장애물 넘고 구르는 것도 있었는데 저는 한 70%만 뛰었다"고 밝힌 그는 "뒤를 돌아보니 안재욱 선배님이 넘어지셔서 힘들어하셨고 거의 마지막에 들어오신 걸로 기억한다"고 폭로해 현장을 웃음바다로 만들었다. 장도연은 "기억은 서로 다를 수 있다"고 급히 수습해 폭소를 자아냈다.태양은 새 정규앨범 '퀸트센스(Quintessence)'와 관련된 다양한 비하인드를 공개하며 눈길을 끌었다. 새 타이틀곡 'Leave Fast'를 현장에서 최초 공개한 그는"신스팝 계열의 굉장히 빠른 비트 곡이다. 제가 지금까지 냈던 곡 중 가장 BPM이 빠른 노래인 것 같다"고 직접 곡 설명까지 덧붙였다.곡 중간 등장하는 'BIGBANG' 가사에 대해 태양은 "그 라인을 쓰고 나서 기분이 좋았다. 20년이라는 시간을 팬들과 멤버들이 함께 만들어준 것 같다는 생각이 든다"고 말했다.태영은 이번 솔로 활동이 빅뱅 20주년 프로젝트의 첫 시작이라고도 밝히며 "20주년이라는 큰 기념적인 해에 음악적으로 가장 첫 번째 스텝이 제 솔로 앨범이 됐다. 이후 투어도 이어질 예정"이라고 귀띔해 팬들의 기대를 높였다.태양은 데뷔 20년을 돌아보며 연습생 시절에 대한 그리움을 드러내며 "지금은 많은 걸 경험하고 알지만 그때는 아무것도 몰랐다. 그 모름에서 오는 순수한 행복이 있었다"고 말했다. 그러면서 "인기가 많아질수록 예스맨이 늘어난다. 무조건 좋다고만 해주는 사람들을 경계해야 한다"고 이야기했다.한편 태양은 배우 민효린과 2018년 결혼해 슬하에 외동 아들을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr