사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

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'동상이몽2' 지예은이 공개 열애 이후 한층 차분해진 분위기로 눈길을 끌었다.12일 방송된 SBS 예능프로그램 '동상이몽2 - 너는 내 운명'에는 SBS 전 아나운서 김다영, 배우 지예은이 게스트로 출연했다.이날 지예은은 댄서 바타와의 열애를 인정한 뒤 등장해 주목받았다. 김숙은 지예은을 보자마자 "열애설 기사 나고 처음 보는데, 뭔가 달라졌다. 참해졌다"고 말했다.이현이 역시 "차분해진 느낌이다"라며 거들자, 김구라는 "그동안 너무 들떠 있었다. 이제 눌러줄 때가 됐다"고 농담해 스튜디오를 폭소케 했다.갑작스러운 집중 공격(?)에 지예은은 부끄러운 듯 웃음을 터뜨렸다. 그는 "진짜냐. 그런 느낌이 나냐"며 얼굴을 붉혔고, 특유의 하이톤 리액션 대신 조심스러운 모습으로 눈길을 끌었다.김숙은 지예은의 유행어를 언급하며 "요즘은 '자중해!' 이런 것도 안 하냐"고 물었다. 이에 지예은은 "요즘은 제가 자중하고 있다"며 너스레를 떨었다. 이어 "'쌉쳐'는 하긴 한다. 그런데 돈 벌 때만 한다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.배성재 라디오 고정 게스트였던 지예은은 "배성재가 나올 줄 알았는데, 아내 김다영이 있더라. 당황하진 않고 처음 뵀다"고 털어놨다. 그러면서 "처음 같이 사시는 거 맞죠?"라며 갑자기 '초혼' 의혹을 드러내 폭소케 했다.김다영이 배성재를 '강아지' 애칭으로 부른다는 말에, 지예은은 "많이 사랑하시나 보다"고 반응해 웃음을 선사했다. 그는 연인 바타 애칭을 "자기"라고 공개하며 "회사에서 하지 말라고 했다. 저도 자기라고 처음 불러본다"며 부끄러워했다. 이에 서장훈은 "강아지보다 자기가 낫다"고 다독였다.지예은은 지난달 댄서 바타와의 열애를 인정하며 화제를 모았다. 두 사람은 1994년생 동갑내기로, 교회 친구로 지내다 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr