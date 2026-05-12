제작진에게 항의하는 사태가 벌어진다./사진제공=MBC에브리원·E채널

제작진에게 항의하는 사태가 벌어진다./사진제공=MBC에브리원·E채널

'돌싱N모솔' 연애기숙학교에서 그 어디에서도 본 적 없는 파격적인 수업이 펼쳐진다.12일 방송되는 MBC에브리원·E채널 예능 '돌싱N모솔' 5회에서는 출연진들의 심장을 요동치게 만들 역대급 수업 현장이 공개된다. 밀폐된 공간에서 손을 맞잡은 돌싱녀와 모솔남 사이에 아슬아슬한 기류가 형성되며 돌발 상황이 속출할 예정이다.이날 남녀 출연진은 일대일로 마주 앉아 손을 잡고 오직 서로에게만 집중해야 하는 특별한 수업에 참여한다. 맞닿은 손의 온기와 강렬한 눈 맞춤 속에서 이들은 각기 다른 반응을 보이며 묘한 긴장감을 자아낸다.스튜디오를 지켜보던 3MC는 상상을 초월하는 전개에 경악을 금치 못한다. 넉살은 "제작진들 진짜 제정신이야?"라며 뒷목을 잡고, 채정안은 "응급상황이다. 나까지 아플 것 같다"라며 비명을 지른다. 김풍도 "연프를 꽤 많이 봤는데 이런 상황은 정말 처음"이라며 당황한 모습을 보인다.특히 평소 엉뚱한 매력을 뽐내던 모솔남 ‘조지’는 이번에도 예상을 빗나가는 행보로 시선을 강탈한다. 수업에 과몰입한 나머지 누구도 상상 못한 돌발 제스처를 취한 것. 이후 돌싱녀들이 인터뷰를 통해 조지의 '묘한 행동'에 대해 생생한 증언을 쏟아내며 현장을 발칵 뒤집었다는 후문이다.누군가는 설렘을, 누군가는 당혹감을 느낀 아찔한 시간이 지나고, 마침내 충격적인 수업 결과가 발표되자 기숙사는 또 한 번 요동친다. 전혀 예상치 못한 결과에 한 돌싱녀가 거침없는 분노를 표출하며 모두를 얼어붙게 만든 것. 급기야 제작진을 향해 강력한 항의까지 쏟아내는 사태가 벌어진다고 해 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr