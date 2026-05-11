'나는 솔로' 31기 옥순이 자신을 소개하고 있다. / 사진=SBS Plus·ENA '나는 솔로' 캡처

이른바 '순자 뒷담화'로 논란이 된 '나는 솔로' 31기 옥순이 또 다시 누리꾼들의 미간을 찌푸리게 했다.지난 9일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에는 31기 미공개 영상이 올라왔다. 해당 영상에는 순자를 향한 옥순의 직설적인 발언들이 고스란히 담겨 있었다.영상 속에서 옥순은 경수와 영숙의 대화가 끝나기를 기다리던 순자에게 "다큐냐, 왜 초상집 분위기냐, 좀 웃어라"라고 말하며 분위기를 지적했다. 순자는 이에 별다른 대응 없이 미소로 넘겼지만 이후에도 상황은 이어졌다.옥순은 "질투 나냐"고 물었고, 순자가 "당연히 질투 난다"고 답하자 "사랑은 쟁취하는 것"이라며 자신의 생각을 보였다. 또 순자가 "쟁취하고 있다"고 응수하자 "자신감 보소"라는 반응을 보였다.해당 영상은 공개 이틀 만에 삭제됐다.옥순은 지난 6일 본방송에서도 일부 발언으로 화두에 올랐다. 이날 영숙은 경수에게 호감을 갖고 있었으나 경수와 순자 사이에 끼지 못한 채 자신의 숙소로 돌아가 속내를 털어놨다. 이를 듣던 옥순과 정희는 숙소에서 두 사람의 관계에 대한 이야기를 나눴다.이 과정에서 옥순은 "순자가 경수를 묶어놨다. 솔직히 외적으로 둘이 안 어울린다"며 "경수님은 그냥 안전한 선택을 한 것 같다", "순자님은 헤어질 때 내일 약속을 잡는다. '내가 내일 떡국 해줄게' 이런 식"이라고 말했다.그러나 이 대화는 옆방에 있던 순자에게 그대로 들렸다. 순자는 "못 들은 척해야 하니까 계속 쌓였다"며 "은근히 무시하는 느낌이 든다"라고 털어놨다.MC 데프콘 역시 이를 본 후 "이건 아니다. 너무 무섭다"라며 "옥순, 정희, 영숙 세 사람은 순자에게 꼭 사과해라"라고 말했다. 그러면서 "댓글은 너무 많이 달지 말아달라"라고 시청자들에게 당부했다.이같은 옥순의 발언이 논란이 되자 '나는 솔로' 측은 수습에 나섰다. 제작진은 해당 장면이 담긴 일부를 삭제해 수정 편집본으로 영상을 다시 업로드했다. 또 본 방송 말미 "출연자들을 향한 지나친 비난은 삼가 주시길 바랍니다"라는 자막도 넣었다.논란 이후 31기 옥순의 인스타그램은 비공개 계정으로 처리돼 있다. 방송 후 논란으로 확산되자 계정을 닫은 것으로 파악된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr