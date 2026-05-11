배우 강성연이 재혼 소식을 전한 가운데, 남편의 직업이 의사라고 알려지면서 SNS 사이에서 서로의 연결고리가 포착됐다.
강성연은 지난 10일 자신의 인스타그램에 "긴 시간 속, 아린 마음 보듬어 지켜준 당신이 있어 웃을 수 있었다"라며 재혼 3년 만에 남편의 얼굴을 공개했다.
이때 강성연과 친분이 두터워 보이는 한 지인이 남편의 이름을 언급하며 "잘 살 거라 믿는다"는 댓글을 남겼다.
해당 지인이 언급한 이름을 토대로 텐아시아가 취재한 결과, 강성연의 남편은 강남에서 뇌 신경 관련 병원 원장으로 근무하고 있다. 강성연과 남편 그리고 병원의 SNS끼리 맞팔로우도 되어 있다.
또 남편이 2023년 10월 SNS 게시물에서 착용한 선글라스와 이날 강성연이 업로드한 남편 얼굴 속 선글라스가 일치하는 것도 확인됐다. 남편은 KBS1 '아침마당', MBC '썰록', '기분좋은날' 등 방송 출연 경험도 있다.
11일 소속사 디어이엔티에 따르면, 강성연은 의사와 새 가정을 꾸렸으며 부부는 강성연 소생의 두 아들을 함께 양육 중이다.
앞서 강성연은 재혼 소식을 뒤늦게 알린 것에 대해 "요란하게 알리고 싶지 않은 제 마음도 있지만, 현재 제가 어떻게 살아가고 있는지를 여러분께 제대로 알려야 하는 것 또한 중요하다는 것을 깨닫고 용기를 내본다"고 밝혔다.
강성연은 지난 1월 자신의 SNS를 통해 "저 이상으로 아이들을 아껴주고 사랑해 주는 참 좋은 사람을 만나서 행복하게 잘 지내고 있으니, 이제 지나친 걱정은 그만 접어두셔도 좋겠습니다!"라며 열애 사실을 직접 알린 바 있다.
한편 1976년생으로 올해 49세인 강성연은 슬하에 두 아들을 두고 있다. 2012년 재즈 피아니스트 김가온과 결혼했으나 2023년 이혼했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
강성연은 지난 10일 자신의 인스타그램에 "긴 시간 속, 아린 마음 보듬어 지켜준 당신이 있어 웃을 수 있었다"라며 재혼 3년 만에 남편의 얼굴을 공개했다.
이때 강성연과 친분이 두터워 보이는 한 지인이 남편의 이름을 언급하며 "잘 살 거라 믿는다"는 댓글을 남겼다.
해당 지인이 언급한 이름을 토대로 텐아시아가 취재한 결과, 강성연의 남편은 강남에서 뇌 신경 관련 병원 원장으로 근무하고 있다. 강성연과 남편 그리고 병원의 SNS끼리 맞팔로우도 되어 있다.
또 남편이 2023년 10월 SNS 게시물에서 착용한 선글라스와 이날 강성연이 업로드한 남편 얼굴 속 선글라스가 일치하는 것도 확인됐다. 남편은 KBS1 '아침마당', MBC '썰록', '기분좋은날' 등 방송 출연 경험도 있다.
11일 소속사 디어이엔티에 따르면, 강성연은 의사와 새 가정을 꾸렸으며 부부는 강성연 소생의 두 아들을 함께 양육 중이다.
앞서 강성연은 재혼 소식을 뒤늦게 알린 것에 대해 "요란하게 알리고 싶지 않은 제 마음도 있지만, 현재 제가 어떻게 살아가고 있는지를 여러분께 제대로 알려야 하는 것 또한 중요하다는 것을 깨닫고 용기를 내본다"고 밝혔다.
강성연은 지난 1월 자신의 SNS를 통해 "저 이상으로 아이들을 아껴주고 사랑해 주는 참 좋은 사람을 만나서 행복하게 잘 지내고 있으니, 이제 지나친 걱정은 그만 접어두셔도 좋겠습니다!"라며 열애 사실을 직접 알린 바 있다.
한편 1976년생으로 올해 49세인 강성연은 슬하에 두 아들을 두고 있다. 2012년 재즈 피아니스트 김가온과 결혼했으나 2023년 이혼했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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