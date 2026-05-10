사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 유희관이 지예은과의 관계에 선을 그었다.10일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'은 '골드 스틸러 : 금고를 찾아라' 레이스로, 멜로망스 김민석, 배우 채원빈, 전 야구선수 유희관이 출연했다.이날 유희관은 "저는 예은이를 좋아한적 이 없다. 따지러 왔다"며 '짝남 타이틀'을 거부했다. 그는 댄서 바타와 공식 열애를 인정한 지예은을 향해 "나에 대해 언급 안 하면 좋겠다"고 선을 그어 눈길을 끌었다.지예은과 유희관의 '와인 스캔들'은 양세찬으로부터 시작됐다. 그는 "둘 눈빛을 보고 알았다"고 밝혔고, 지예은의 남자 라인업 윤남노, 미키광수, 양배차가 재조명됐다.유희관은 "이정도 언급됐으면 출연료 2배는 줘야 한다"고 주장하며 "저는 예은이를 좋아한 적 없다. 친한 동생"이라고 관계를 분명하게 밝혔다.지예은이 좋아한다고 이상형으로 꼽았던 김민석도 입을 열었다. 그는 "지예은이 이상형을 지목한 건 대충 전해들었다"면서 "막상 열애설 터지니까 서운하더라. 사람 마음이 정말 간사라더라"고 인정해 웃음을 안겼다.이에 하하는 "엉망진창이다. 이럴 거면 바타를 불렀어야 한다"고 말했다. 유희관은 "지예은이 열애설 나서 게스트 바뀔까봐 내심 초조했다. 어찌됐건 나가리가 된 거잖냐"고 토로해 폭소케 했다.유희관은 "사실 좋아했던 분이 있다"면서 송지효를 지목, "사실 제가 연상 좋아한다"고 밝혔다. 김종국은 "우리 지효 잘 부탁한다"며 익숙했고, 그는 "야구장에서 사진도 찍었는데, 기억 못 하실 거다. 제 휴대폰에 저장되어 있다"며 호감을 드러냈다.유희관과 다른 팀이 된 송지효는 "중간에 팀 바뀌는 거 없냐. 나도 오늘은 좀 즐기고 싶다"며 오랜만의 러브라인에 미소를 보였다. 양세찬은 "누나가 너무 적극적으로 하지 말라"고 말렸고, 유재석 또한 "느끼하다. 담백하지가 않다"며 러브라인에 반대했다.한편, 채원빈의 "언니가 두 명이다. 큰언니는 영어 강사, 둘째 언니는 박사 중"이라는 말에 짝녀를 잃은 양세찬이 눈빛을 빛냈다. 멤버들이 세찬이 진짜 착한데, 형부로 어떻냐"고 묻자, 채원빈은 "저는 너무 좋은데, 언니들이 이미 기혼"이라고 희망의 싹을 잘라 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr