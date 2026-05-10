이미지 크게보기 사진 = 채널A ‘요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼’

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‘요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼’ 오은영 박사가 두 아들을 다르게 대하는 엄마의 훈육 방식에 날카로운 조언을 건넸다.지난 8일 채널A ‘요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼’에서는 ‘화를 멈출 수 없는 엄마와 불안한 초3 아들’의 사연이 공개됐다.이날 스튜디오에는 10세, 12세 두 아들을 키우고 있는 엄마가 출연했다. 어린 시절에는 남다른 운동 겁이 없었던 금쪽이었지만 지금은 손발톱을 심하게 물어뜯는 등 불안을 넘어선 극심한 두려움에 시달리는 사연이 밝혀져 안타까움을 안겼다.30분 넘게 이어진 이상 행동과 심하게 상한 발톱 상태에 출연진 모두 충격을 감추지 못했다. 오 박사 손발톱을 뜯는 행동 역시 불안 증상의 하나라고 설명했다.또한 금쪽이는 엄마는 왜 차별하냐 고 속상함을 토로했다. 관찰 영상을 본 신애라가 “편애를 하는 걸 알고 있었냐”고 묻자 엄마는 “알고 있었다. 저도 편애의 서러움을 아는데 미안하고, 반성한다”고 인정했다.오 박사는 “(금쪽이의) 의도를 의심한다. 의심을 받는 사람은 너무 억울한 거다. 엄마의 시선은 확증 편향이다”고 밝혔다. 과도한 일반화가 생긴다. 엄마한테 잔소리, 싫은 소리 들으면 친구들과 갈등을 겪을 때 친구들은 다 나빠! 확증 편향이 생기는 거다.금쪽이의 틱 증상에 대해서도 오 박사는 “애착인형을 코에 문지르는 행동은 불안하기 때문이다. 약간 가학적인 면이 있다. 공포로 느낀 금쪽이는 잘 못 잤을 거다”고 지적했다.금쪽이는 속마음을 털어놓으며 “엄마, 내 말 좀 믿어줘요. 형이랑 똑같이 대해줬으면 좋겠다” 고 말해 먹먹함을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr