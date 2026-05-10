이미지 크게보기 사진 = JTBC ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’

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‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’ 황동만(구교환 분)이 변은아(고윤정 분)의 전 남자친구에게 울분을 토해냈다.10일 방송된 JTBC ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’ 8화에서는 폭설에 차 안에 갇힌 구교환의 모습이 그려졌다.이날 황동만은 차 안에 갇혀 얼굴이 퉁퉁 부운 채로 변은아와 통화를 했다. 황동만은 “코피는 옅어졌냐”라고 걱정을 내비쳤고, 변은아는 “사라졌어요, 아까”라고 답했다.두 사람의 애틋한 상황도 잠시, 황동만은 변은아의 전 남자친구인 마재영(김종훈 분)의 문자를 받았다.마재영은 변은아와 공동 집필한 시나리오를 언급하며 “시나리오에 변은아 필명으로 넣었으니까, 함부로 떠들고 다니지 마라. 나도 가만히 안 있을 거다”라고 메시지를 보냈다.황동만은 마재영에게 전화를 걸었고, 그는 “알아 이 XX. 뭐, 입 다무시라고요? 내가 왜 입 다물어야 하는데? 죄송합니다. 필명으로밖에 올리지 못하는 저의 비겁함을 용서해 주십쇼. 그렇게 나와야지. XX야”라며 변은아에 억울함을 대신 풀었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr