‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 전 야구선수 양준혁이 운영하던 스포츠센터를 정리한 사실을 털어놨다.
10일 방송된 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 양준혁이 처가를 방문해 가족들과 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.
이날 장모는 양준혁에게 “전에 하던 사업 중에 망한 건 없었냐”고 물었고, 양준혁은 과거 운영했던 야구센터 이야기를 꺼냈다. 그는 “(강남) 개포동에 8년 동안 했던 야구센터가 있었다. 월세도 워낙 비쌌고 계약 기간도 끝나서 접게 됐다”고 밝혔다.
이어 스포츠센터 월세가 1500만 원 수준이었다고 말해 주변을 놀라게 했다. 이를 들은 김숙은 “가만히 있어도 월세로만 1500만 원이 나가는 거냐”며 깜짝 놀란 반응을 보였다.
양준혁은 “강남이라 자리 월세, 임대료가 비쌌다”며 “아이들을 잘 가르쳐서 인기도 많았다”고 이야기했다. 현재 양준혁은 포항에서 약 3000평 규모 양식장에서 대방어 양식 사업을 운영 중이다. 앞서 방송을 통해 연 매출이 약 30억 원 수준이라고 밝히기도 했다. 이 밖에도 카페와 횟집, 낚시터 등 여러 사업체를 운영하고 있는 것으로 전해졌다.
다만 사업 과정이 순탄하지만은 않았다고. 양준혁은 앞서 방송에서 “우럭과 전복, 돌돔, 광어를 양식했는데 다 망했다”며 “선수 시절 벌었던 돈이 양식장에 다 썼다. 50억 원이 빠졌고, 100억을 벌어야 한다”고 고백한 바 있다.
한편 이날 방송에서 양준혁은 “방어 사업도 잘 되고 있고 야구 관련 일도 계속 들어오고 있다”고 자신감을 드러냈다. 하지만 이를 들은 박현선은 “또 새로운 일을 벌이려는 것 같다”며 의심 섞인 반응을 보여 웃음을 자아냈다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
10일 방송된 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 양준혁이 처가를 방문해 가족들과 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.
이날 장모는 양준혁에게 “전에 하던 사업 중에 망한 건 없었냐”고 물었고, 양준혁은 과거 운영했던 야구센터 이야기를 꺼냈다. 그는 “(강남) 개포동에 8년 동안 했던 야구센터가 있었다. 월세도 워낙 비쌌고 계약 기간도 끝나서 접게 됐다”고 밝혔다.
이어 스포츠센터 월세가 1500만 원 수준이었다고 말해 주변을 놀라게 했다. 이를 들은 김숙은 “가만히 있어도 월세로만 1500만 원이 나가는 거냐”며 깜짝 놀란 반응을 보였다.
양준혁은 “강남이라 자리 월세, 임대료가 비쌌다”며 “아이들을 잘 가르쳐서 인기도 많았다”고 이야기했다. 현재 양준혁은 포항에서 약 3000평 규모 양식장에서 대방어 양식 사업을 운영 중이다. 앞서 방송을 통해 연 매출이 약 30억 원 수준이라고 밝히기도 했다. 이 밖에도 카페와 횟집, 낚시터 등 여러 사업체를 운영하고 있는 것으로 전해졌다.
다만 사업 과정이 순탄하지만은 않았다고. 양준혁은 앞서 방송에서 “우럭과 전복, 돌돔, 광어를 양식했는데 다 망했다”며 “선수 시절 벌었던 돈이 양식장에 다 썼다. 50억 원이 빠졌고, 100억을 벌어야 한다”고 고백한 바 있다.
한편 이날 방송에서 양준혁은 “방어 사업도 잘 되고 있고 야구 관련 일도 계속 들어오고 있다”고 자신감을 드러냈다. 하지만 이를 들은 박현선은 “또 새로운 일을 벌이려는 것 같다”며 의심 섞인 반응을 보여 웃음을 자아냈다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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