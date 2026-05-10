사진 = 박지윤 인스타그램

방송인 박지윤이 자신과 함께해준 팬들에게 고마움을 전했다.최근 박지윤은 자신의 인스타그램에 "라이브 함께해주신 모든 분들 감사해요"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 박지윤은 거울 셀카를 찍으며 부드러운 표정을 짓고 있다. 크림 컬러 니트와 레이스 디테일이 보이는 이너가 겹쳐지며 단정한 분위기를 더한다. 긴 웨이브 헤어가 한쪽 어깨로 자연스럽게 흘러내리며 전체적인 스타일을 부드럽게 정리한다. 손에 쥔 휴대폰과 반사된 조명, 뒤쪽에 놓인 가방과 테이블이 일상적인 공간감을 전한다.이를 본 팬들은 "라방 본방사수 안 할 수가 없는 미모" "늘 응원합니다" "이뻐요" "지윤언니 화이팅" "예쁜 사람" "겁나예쁘다" 등의 댓글을 달았다.앞서 박지윤은 자신의 인스타그램에 결혼 초기 어린 자녀들과 찍은 사진을 공개해 화제가 된 바 있다. 해당 사진은 아나운서 출신이자 그의 전 남편 최동석이 촬영한 것으로 보이지만 해당 게시물에는 박지윤과 두 아이들만 담겨있을 뿐 최동석의 모습은 찾아볼 수 없어 더욱 눈길을 끌었다.한편 박지윤은 같은 KBS 아나운서 출신이었던 최동석과 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 그러나 2023년 10월, 결혼 14년 만에 파경을 맞고 이혼 절차를 밟았다.제주지방법원 가사소송2단독은 박지윤이 최동석 지인 A씨를 상대로 제기한 상간자 위자료 손해배상 청구 소송과 최동석이 박지윤의 지인 B씨를 상대로 낸 동일 취지 소송을 모두 기각했다. 재판부는 그동안 제기된 주장과 제출된 자료 등을 종합적으로 검토한 결과, 상간 관계를 인정하기 어렵거나 손해배상 책임을 물을 수 없다고 판단한 것으로 전해졌다. 이로써 두 사람이 각각 원고로 나선 상간 관련 민사 소송은 모두 받아들여지지 않았다.두 사람의 법적 공방은 2024년 7월 박지윤이 A씨를 상대로 상간자 손해 배상 청구 소송을 제기하면서 시작됐다. 같은해 9월 최동석이 B씨를 상대로 소송에 나서면서 상간 맞소송이 진행됐다. 재판부는 두 사건을 병합했으며, 양측은 불륜설을 부인했다. 양측은 상간자 위자료 손해배상 청구 소송에 대해 아직 항소하지 않았다. 다만, 재산분할과 혼인 파탄의 귀책 사유 등을 둘러싼 이견은 아직 남아 있다.자녀의 양육권과 친권은 모두 박지윤이 확보한 상태며 최동석은 '면접교섭권'을 통해 일주일 중 이틀만 자녀들과 만남을 가지고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr