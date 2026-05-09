사진 = 문상민 인스타그램

스스로 SM엔터테인먼트 상이라고 밝힌 배우 문상민의 처연하면서도 청순한 비주얼이 시선을 끌고 있다.최근 문상민은 자신의 인스타그램에 "파반느를 사랑해 주신 모든 분들 너무 감사합니다 덕분에 넘 행복했습니다"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 문상민은 문상민은 포토월 앞에 서서 한 손을 들어 인사를 건네고 있다. 문상민은 블랙 재킷과 베스트, 화이트 셔츠와 타이를 매치해 단정한 수트 스타일을 완성했으며 군더더기 없는 실루엣이 전체적인 분위기를 깔끔하게 만든다. 또 키 190cm답게 사진에서도 그 아우라가 고스란히 느껴진다.이를 본 팬들은 "문상민이 빛이다" "늘 응원합니다" "나한테는 상민이가 최고야" "화이팅" "파반느 너무 좋았어요" "왕자" 등의 댓글을 달았다. 문상만은 박지훈, 안효섭, 유이하, 조유현과 '백상예술대상' 영화 부문 신인 연기상 후보로 올랐다.한편 2000년생으로 26세인 문상민은 드라마 '은애하는 도적님아'와 넷플릭스 영화 '파반느'를 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증하며 '20대 대표 배우'로서의 존재감을 각인시켰다. 문상민은 넷플릭스 시리즈 '뷰티 인 더 비스트'를 차기작으로 택했는데 이 작품은 늑대로 변하는 비밀을 지닌 주인공이 대학 생활과 사랑, 정체가 드러날 위기 속에서 성장해 나가는 청춘 판타지 로맨스다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr