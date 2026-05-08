이미지 크게보기 사진 = MBC ‘21세기 대군부인’

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‘21세기 대군부인’ 성희주(아이유 분)이 이안대군(변우석 분)을 지키기 위해 결국 이별을 선택했다.8일 방송된 MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’에서는 계약 결혼 사실이 세상에 알려진 뒤 위기에 몰린 성희주(아이유 분)와 이안대군(변우석 분)의 모습이 그려졌다.갑작스러운 계약서 유출로 기자들이 몰려들었고, 충격을 받은 성희주는 공황 증세까지 보였다. 이안대군은 그런 성희주의 손을 꼭 잡고 자리를 빠져나오며 곁을 지켰다.이후 민정우(노상현 분)는 “3년 후 이혼은 없다고 말할 수 있냐”고 물었지만, 두 사람은 쉽게 답하지 못했다. 그럼에도 이안대군은 “내 명예가 후배님을 해칠까 봐 무섭다”며 성희주를 향한 진심을 드러냈다.상황은 점점 극한으로 치달았다. 성희주를 둘러싼 특혜 의혹은 물론, 이안대군이 왕권을 노린다는 루머까지 번지며 왕실 내부의 압박도 거세졌기 때문. 종친부 앞에 선 성희주는 출신을 문제 삼는 독설 속에서도 끝까지 침착함을 유지했다.하지만 위기가 깊어질수록 성희주의 마음도 흔들렸다. 그는 민정우 앞에서 “아닌 것 같아. 내가 좋아해, 그 사람. 아주 많이”라며 처음으로 숨겨온 감정을 인정했다. 이에 민정우는 “그것 참 유감이네”라고 씁쓸한 반응을 보였다.이안대군 역시 어린 왕을 위협하는 부원군의 멱살을 붙잡고 “나를 궁에서 내쫓고 싶거든 죽여라. 한 번만 더 내 조카님을 겁박한다면 곱게 죽지 못할 것이다”라고 경고하며 분노를 드러냈다.결국 성희주는 아버지 성현국(조승연 분) 앞에 무릎까지 꿇으며 도움을 요청했다. 눈물을 흘리며 성희주는 “내 문제는 내가 해결할 수 있다. 그 사람은”이라며 끝까지 이안대군을 지키려 노력했다.끝내 방송 말미, 환하게 웃으며 자신을 맞이한 이안대군의 품에 안긴 성희주는 끝내 “우리 이혼해요”라고 말해 충격적인 엔딩을 완성했다.사랑이 깊어질수록 더 잔인해진 현실 속에서, 성희주가 선택한 이별이 두 사람의 관계를 어떤 방향으로 몰고 갈지 관심이 쏠린다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr