박지윤 / 사진 = 박지윤 SNS

방송인 박지윤이 어린이날을 맞아 과거 가족이 함께 찍은 사진을 공개했다.7일 박지윤은 자신의 SNS에 "커플룩에 환장하던 시절의 나"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 결혼 초기 박지윤이 자녀들과 함께 찍은 다정한 투샷이 담겼다. 사진 속 박지윤은 가족 여행차 방문한 휴양지에서 딸 다인 양과 사이좋게 같은 브랜드의 바캉스룩을 나눠 입어 각별한 가족애를 표했다.함께 공개된 다른 사진에서 박지윤은 꽃무늬 커팅 드레스를 맞춰 입은 딸 다인 양을 품에 안은 채 어린 아들과 잔을 맞대며 은은한 미소를 지어보였다. 해당 사진은 아나운서 출신이자 그의 전 남편 최동석이 촬영한 것으로 보인다. 그러나 해당 게시물에는 박지윤과 두 아이들만 담겨있을 뿐 최동석의 모습은 찾아볼 수 없어 더욱 눈길을 끌었다.그는 "다인이가 어릴 때 사진 달라길래 찾아봤다"며 "원래 로망이 모녀커플룩이긴 했는데 다시 보니 병적이다"라며 웃음을 자아냈다. 이어 "컬러, 패턴 안 되면 소재랑 디테일이라도 맞추거나 남매룩이라도 시도했던 집착 쩔던 나"라며 과거 단란했던 추억을 회상했다.앞서, 지난달 28일 한 매체는 제주 서귀포경찰서에서 최동석을 명예훼손 혐의로 수사 중이라고 보도했다. 보도에 따르면, 박지윤은 지난해 온라인 상에 악성 게시물을 작성하고 루머를 유포한 이들을 상대로 고소를 진행했다. 잔 남편 최동석은 해당 사건의 피의자 중 한 명으로 지목된 것으로 전해졌다.이에 최동석 측은 "공식적으로 연락받은 바 없다"라는 입장을 전하면서도 "박지윤 지인이 최동석에 대한 명예훼손 글을 작성한 건으로 조사를 받은 바 있다"고 해명한 것으로 알려졌다.한편, 두 사람은 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있으나 결혼 14년 만에 파경을 맞고 현재는 이혼 절차를 밟고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr