배우 윤경호가 대세 인기에 감사한 마음을 전했다./사진=텐아시아DB

배우 윤경호가 대세 인기에 감사한 마음을 전했다./사진제공=티빙

배우 윤경호가 대세 인기에 감사한 마음을 전했다./사진제공=티빙

배우 윤경호가 대세 인기에 감사한 마음을 전했다.6일 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울에서 티빙 오리지널 시리즈 '취사병 전설이 되다'(이하 '취사병') 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 조남형 감독을 비롯해 배우 박지훈, 윤경호, 한동희, 이홍내, 이상이가 참석했다. '취사병'은 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재(박지훈)가 '전설의 취사병'으로 성장해 가는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다.윤경호는 극 중 행정보급관 박재영 역을 맡았다. 그는 웹 예능 '핑계고' 출연 이후 유쾌하고 솔직한 입담으로 인기를 끌고 있다. 박지훈에 버금가는 인기를 실감하느냐는 취재진의 질문에 윤경호는 웃으며 "많은 사랑을 느끼고 있다. '핑계고'에 감사하다. 박지훈 씨와 인기가 비등하다고 해주셔서 감사하다"고 너스레를 떨었다.이어 "배우 윤경호로서의 에피소드나 사적인 이야기를 좋아해 주시다 보니, 나라는 개인에게 관심을 가져주시는 게 느껴진다. 배역 뒤에 있던 사람으로서 당황스럽기도 하다. 나를 있는 그대로 받아들여 주시는 모습이 감사하면서도, 그 이미지가 내 역할에 너무 강하게 입혀지지 않을까 걱정되기도 한다. 그렇지만 한편으로는 감사한 마음이다. 언제까지 이 사랑이 이어질 거라고는 생각하지 않는다. 시간이 지나고 다른 사람에게 관심이 옮겨가면 자연스럽게 줄어들 것"이라고 솔직한 생각을 전했다.윤경호는 작품에 함께한 배우들과의 호흡에 대해서도 만족감을 표했다. 그는 "우리 드라마에는 다양한 장치가 있다. 판타지 요소도 있고, 감독님께서 현실 톤과 판타지 톤의 차별을 잘 살리셨다. 그런 점이 굉장히 이색적이었다. 군대를 배경으로 하다 보니 많은 사병 역할 배우들이 나오는데, 감독님이 공들여 캐스팅한 분들이다. 모두 열정적으로 임해 주셔서 큰 힘이 됐다. 실제로 군 복무를 마친 배우들도 많아 배경지식이 연기 호흡에 큰 도움이 됐다"고 말했다.이홍내는 선임 취사병 윤동현 병장 역을 맡았다. 그는 "'낭만닥터 김사부 3' 이후 꾸준히 작품을 촬영했지만, 공개 시기가 미뤄지면서, 긴 호흡의 작품으로는 오랜만에 인사드리게 됐다. 장르 특성상 시청자들에게 재미와 웃음, 밝은 에너지를 전하고 싶었다. 감독님의 도움을 많이 받았고, 현장에서 '이건 어떠세요? 보여주세요'라고 끊임없이 소통하며 연기를 만들어갔다. 함께한 박지훈 배우에게도 많이 배우며 호흡을 맞췄다. 이 작품을 통해 많은 도움을 받았고, 이 자리를 빌려 감사드리고 싶다"고 밝혔다.'취사병'은 오는 11일 오후 8시 50분 티빙과 tvN을 통해 동시 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr