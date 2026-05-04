무례한 댓글에 아이비의 쿨한 반응이 화제다. / 사진=아이비 SNS

아이비가 미국인 크리에이터와 함께한 영상을 공개했다. / 사진=아이비 SNS

가수 겸 뮤지컬 배우 아이비가 외모를 지적하는 무례한 댓글에 쿨한 반응을 보여 화제를 모으고 있다.아이비는 2일 자신의 인스타그램에 "레전드 사건 발생"이라는 글과 함께 한 미국인 크리에이터 도바와 촬영한 영상을 올렸다.영상 속 야외 테이블 자리에 앉은 아이비는 "시끄러워"라며 주변 소음에 불만을 토로한다. 그러자 뒷자리에 앉은 도바가 "니가 더 시끄러워"고 핀잔을 준다. 미국인의 한국어 잔소리에 아이비는 "뭐야"라며 웃음을 터트린다.유쾌한 영상은 웃음을 줬지만 댓글창에는 일부 네티즌들이 무례한 댓글을 남겼다. 한 네티즌이 "얼굴이 왜 이렇게 됐냐"고 하자 아이비는 "나이가 드니까요"라며 담담하게 응수했다.무례한 외모 평가에 아이비 편을 드는 네티즌도 등장했다. 한 네티즌은 "얘들아 외모 평가 좀 그만해라. 제발 뱉은대로 돌아온다. 유쾌하고 재밌는 영상에 왜 그러냐"고 지적했다. 이에 아이비는 "외모, 나이 지적 안 하면 죽으니까요. 절세미녀 연예인들한테도 전부 그러던데... 제가 뭐라고. 지적 당해야죠"라며 웃어 넘긴다. 또 다른 네티즌도 "자기 인생 업보로 다 돌아가더라고요"라며 아이비 편을 들자 아이비는 "이쁜 마음을 지니셨으니 복 많이 받으실 거에요. 적게 일하고 많이 버세요"라고 답글을 달았다.무례한 태도에 담담하게 응수하는 아이비의 쿨한 반응에 네티즌들의 응원이 이어지고 있다.아이비는 현재 MBN '무명전설' 심사위원으로 활약하고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr