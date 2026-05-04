가수 겸 배우 1996년생 김우석이 국방의 의무를 마치고 팬들 곁으로 돌아왔다./사진=김우석 SNS

가수 겸 배우 1996년생 김우석이 국방의 의무를 마치고 팬들 곁으로 돌아왔다./사진=김우석 SNS

가수 겸 배우 1996년생 김우석이 국방의 의무를 마치고 팬들 곁으로 돌아왔다.김우석은 지난 3일 육군 현역 복무를 마치고 만기 전역 소식을 전했다. 그는 자신의 SNS에 "전역"이라는 짧은 메시지를 남기며 군 생활의 마침표를 찍었음을 알렸다.김우석은 2024년 11월 4일 육군에 입대해 군악대원으로 성실히 복무해 왔다. 특히 입대를 열흘 앞둔 시점에서 배우 강나언과의 열애를 인정하며 화제를 모았다. 두 사람은 2024년 10월 공개된 웹드라마 '0교시는 인싸타임'에서 남녀 주인공으로 호흡을 맞춘 것을 계기로 인연을 맺었고, 극 중 연인이 실제 연인으로 발전해 관심을 끌었다.김우석은 2015년 티오피미디어가 기획한 그룹 업텐션으로 데뷔했다. 이후 엠넷 '프로듀스 X 101'에 출연해 최종 2위를 기록하며 X1으로 재데뷔했지만, 프로그램 조작 논란으로 그룹이 해체되는 아픔을 겪었다. 이후 2024년 3월 배우 전문 소속사 블리츠웨이와 전속계약을 체결하며 연기 활동에 본격적으로 힘을 싣고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr