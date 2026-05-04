이미지 크게보기 사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’

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‘미운 우리 새끼’ 문희준이 토니안의 비밀 연애 사실을 뒤늦게 알고 배신감을 드러냈다.3일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에서는 데뷔 30주년을 맞은 H.O.T. 멤버들과 1세대 아이돌들이 한자리에 모여 당시 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.이날 자리에는 젝스키스의 장수원, god의 박준형까지 함께했다. 오랜만에 모인 이들은 히트곡에 맞춰 즉석 댄스를 선보였고, 여전한 실력을 자랑했지만 이내 지친 모습을 보여 웃음을 안겼다.대화는 자연스럽게 과거 연애 이야기로 이어졌다. 박준형은 “내 덕에 아이돌들이 연애할 수 있었다”고 발언해 현장을 술렁이게 했다.“그 시절에 어디서 데이트를 했냐”고 묻자 토니안은 “차 안에서 데이트하고 보통은 한강. 내가 한강에서 연예인 많이 봤다”고 털어놨다.장수원은 “비 내릴 때나 후진할 때나 서로 인사했다. 선팅이 너무 진했다”고 밝혔고, 문희준도 “한강 가면 다 같은 방향을 보고 있다 거의 연예인 대기실이다”라고 거들어 놀라움을 안겼다.이어 토니안은 “방송국 2층 계단에서 만났다. 같이 프로그램이 있는 날은 연락해서 거기서 만난 거다”라고 폭로했고, 이를 들은 문희준은 “우리 팀은 대기실에 다 있는데, 넌 방송국에서 연애를 한 거냐”고 물었다.토니안이 “좋은 기운을 받으러 간 거다”고 해명하자 문희준은 “일하러 가서 연애 기운을 받냐 우리는 모두 대기실에 있는데”며 깊은 배신감을 드러내 웃음을 안겼다.장수원은 “우리는 거기 안 갔는데”고 덧붙여 눈길을 끌었다. “어딜 갔냐”는 질문에 장수원은 “벤 타고 아예 미사리 주변으로 갔다. 외곽으로”고 밝혀 또 한 번 폭소를 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr