모델 겸 방송인 이현이가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

사진=이현이 유튜브

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모델 겸 방송인 이현이가 패션쇼를 앞두고 노화 고민을 고백했다.지난 2일 유튜브 채널 '워킹맘이현이'에는 '패션쇼 전 노화 비상! 긴급 관리 돌입한 이현이 (목주름 관리, 효소찜질)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이현이는 서울시 스프링 페스티벌 MC와 패션쇼 무대를 동시에 준비 중인 근황을 전했다. 그는 "MC 맡은 날 패션쇼까지 한다. 그것도 앙드레김 선생님 쇼다"라며 남다른 부담감을 드러냈다. 이어 "데뷔 21년 만에 다시 서는 무대다. 신인 때 실수로 다시는 못 설 뻔했는데, 이번엔 꼭 잘하고 싶다"며 남다른 각오를 밝혔다.무대 준비를 위해 이현이는 '전방위 관리'에 돌입했다. 그는 "머리부터 발끝까지 관리하고 있다"고 밝혔다. 가장 큰 고민은 따로 있었다. 이현이는 "다이어트는 안 먹고 운동하면 된다. 진짜 힘든 건 노화다. 이건 거스를 수 없는 최대 난제"라고 털어놨다.이현이는 머리숱 감소와 새치, 그리고 목주름과 피부 탄력 저하를 주요 고민으로 꼽았다. "정확히 1년 전 영상 보니까 그때는 흰머리가 없더라. 요즘은 스트레스받을 때마다 하나씩 난다"며 현실적인 고민을 드러냈다.결국 피부과에 방문한 이현이는 "목이 긴 편이고 목뼈가 돌출된 스타일이라 어릴 때부터 목주름이 있었다"고 설명하며 집중 관리를 시작했다. 의료진 상담 후 그는 스킨 부스터와 함께 보톡스 시술을 병행했다.시술 직후 이현이는 "피부 상태 아주 좋다"며 만족감을 드러냈다. 이어 "내가 말을 할 때 목 근육을 많이 쓰는 편이라 보톡스로 근육을 덜 쓰게 해주셨다"고 설명했다. 시간이 지나면 더욱 자연스러운 결과가 나올 것이라는 기대도 전했다.이현이는 "할 수 있는 건 다 한다"며 적극적인 관리 의지를 드러내며 "축구만 하다 보니 몸이 틀어졌다. 상체가 너무 아파서 관리가 필요했다"고 설명했다한편 이현이는 2012년 삼성전자 반도체 개발 엔지니어 홍성기와 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 현재 두 아들은 중앙대학교사범대학부속초등학교에 재학 중이며 연간 학비는 약 1천만 원대로 알려져 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr