작사가 김이나 / 사진=텐아시아 DB

작사가 김이나가 정규리의 데이트 상대에게 정중히 사과를 한다./ 사진 제공=채널A ‘하트시그널5’

작사가 김이나가 정규리의 데이트 상대에게 정중히 사과를 한다.5일 밤 10시 방송되는 채널A '하트시그널5'(연출 박철환, 김홍구) 4회에서는 '연예인 예측단' 윤종신, 이상민, 김이나, 로이킴, 츠키가 모인 가운데, 여자 입주자들이 남자들의 사랑에 관한 '인생 책'을 골라 첫 공식 데이트에 나서는 모습이 공개된다.'시그널 하우스'에서의 넷째 날, 정규리는 자신이 고른 책을 들고 데이트 상대를 기다린다. 그는 2일 연속 '문자'를 주고받았던 박우열이 나오기를 기대한다. 그러던 중, 데이트 상대가 나타나자 정규리는 환한 미소를 지으면서도 "걱정이 좀 됐다"는 반전 속내를 내비친다. 과연 정규리의 데이트 상대가 누구일지 궁금증이 쏠리는 가운데, 두 사람은 '인생 책'에 대한 이야기를 나눈다. 정규리는 책을 들여다보면서 "믿어요? 운명을?"이라고 돌발 질문한다.그러자 상대는 "믿어 왔었던 것 같다"며 지난 연애를 하며 느꼈던 생각을 진솔하게 밝힌다. 정규리는 "좋네요"라며 웃고, 이어진 속마음 인터뷰에서 "(데이트 상대에 대해) 다시 보게 됐다. 되게 좋았던 시간이었다"라고 호감도가 커졌음을 밝힌다.두 사람의 설렘 가득한 데이트에 로이킴은 "영화 '비포 선라이즈'를 보는 것 같았다. 대화 하나하나가 가볍게 지나간 게 없었다"며 여운에 젖는다. 김이나 역시 정규리의 데이트 상대에 대해 "제가 선입견이 있었던 것 같다. 너무 잘생겨서 저렇게까지 속이 깊을 리가 없다고 생각했는데, 제 자신을 반성하게 됐다. (편견을 가져서) 죄송하다"라고 사과하면서 그의 매력을 극찬한다. 이에 로이킴은 "나중에 (정규리의 데이트 상대에게) 다 푹 빠질 것 같다"며 격하게 공감한다. 과연 '연예인 예측단'의 설렘 버튼을 제대로 누른 정규리의 데이트 현장이 어떠했을지 관심이 모인다.5일(화) 밤 10시 방송되는 채널A '하트시그널5' 4회에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr