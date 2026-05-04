사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

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'냉장고를 부탁해' 김성주가 아들 김민국의 근황을 전했다.3일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에는 배우 이종혁, 고수가 출연했다.이날 이종혁은 두 아들 탁수, 준수가 아빠 뒤를 이어 배우 지망생의 길을 걷게 됐다고 자랑했다.'아빠 연기에 대한 아들들의 평가'를 묻자, 이종혁은 "준수는 '아빠 연기? 저 정도는 할 것 같은데'라고 한다"면서 "탁수가 한 번 촬영장에 놀러 와서 모니터링을 한 적 있다. '아빠 발음이 좀, 이게 OK라고?'라고 하더라. '감독님이 OK 한 거야, XX야'라고 했다"고 너스레를 떨었다.특히 이종혁은 장념 탁수의 연극 '죽은 시인의 사회' 한국 초연 캐스팅 소식을 알리며 "연극 위해 휴학했는데, 연습 시작 전이라 낮에는 카페 알바, 저녁에는 레스토랑 알바 중"이라고 전했다. 출연진이 감탄하자, 이종혁은 "돈 벌어야지, 노냐"면서 "용돈은 거마비 정도? 교통비 정도 준다"고 밝혀 놀라게 했다.연예계 대표 애주가인 이종혁은 탁수와 소주 7병 마신 일화를 전하며 "술 도전을 하길래, 같이 마셨다. '빨뚜' 7~8병을 마시고 아들이 먼저 잤다. 목말라서 맥주 먹고 있는데 KO 선언을 하더라"고 이야기했다. 이어 "요즘엔 준수가 대학 가더니 당당하게 '지금 술 먹는다'고 하더라. 친구들이랑 술 한 명 마시고 시작한다는데, 다음에 술 배틀 뜨자고 했다"며 훈훈한 부자 관계를 과시했다."민국이랑 술 마시냐"는 질문에 김성주는 "내가 술을 잘 못 하는데, 민국이가 술을 몰래 먹는 것 같다"면서 "내가 흐르터진 모습 보이는 거 별로 안 좋아한다"고 고백했다. 이에 이종혁은 "'김민국 술 많이 먹었어?' 이럴 것"이라고 정확하게 예상해 폭소케 했다.한편, 이종혁은 냉장고 공개 전 "아내가 '냉부해' 출연 소식에 놀라더라. 냉장고 정리하느라 고생했다"며 고마움을 드러냈다. 탁수가 키우는 대파가 눈길을 끈 가운데 이종혁은 "냉장고에 고기가 별로 없는 건, 사놓으면 애들이 다 먹기 때문"이라고 밝혔다.'아빠 어디가' 시절 자두 비빔국수로 요리 실력을 뽐냈던 그는 "아직도 김치볶음밥, 골뱅이 비빔국수 등을 만든다. 아이들이 좋아한다"고 말했다. 김성주는 "두 아들 키가 탁수 180cm, 준수 193cm로 건장한 체격"이라며 남다른 먹성에 감탄했다.냉장고 가득한 술과 그 옆에 헛개 음료가 발견되자 그는 "처음에는 소맥, 소주 마시면서 목이 타면 맥주 마신다. 인생이 다 병 주고 약 주고 아니겠냐"며 명언을 남겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr