넷플릭스 '솔로지옥4' 출연자 국동호가 학교폭력 가해 의혹에 휘말렸다./사진=국동호 SNS

넷플릭스 '솔로지옥4' 출연자 국동호가 학교폭력 가해 의혹에 휘말렸다./사진=국동호 SNS

넷플릭스 '솔로지옥4' 출연자 국동호가 학교폭력 가해 의혹에 휘말렸다./사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '솔로지옥4' 출연자 국동호가 학교폭력 가해 의혹에 휘말렸다.현직 변호사 A씨는 지난 3일 자신의 SNS를 통해 학창 시절 학교폭력 피해를 주장하며 국동호를 실명으로 언급했다. A씨는 "학창 시절 일진들에 학폭을 당했다"며 "괴롭힘을 주도했던 B의 남자친구 국동호는 소위 말해 나에게 고백 공격(다른 사람들, 여자친구 앞에서 내게 고백하고 낄낄거리기)을 했다"고 밝혔다.또한 "솔로지옥 나와서 전문직을 그만두고 지금은 인플루언서로 산다고 들었다"며 "방송하는 동안 난 지옥에 살았다"고 토로했다. 이어 "당시 B는 쉬는 시간에 내 의자에 압정을 깔아놓고, 사물함 자물쇠에 강력본드를 발라 열지 못하게 했다"며 "학교에서 유명한 일진이던 국동호도 이를 알면서 즐겼다"고 주장했다.A씨는 국동호와 그의 연인으로 지목된 인물에 대해서도 언급하며 구체적인 피해 정황을 추가로 설명했다. 그는 "C씨가 애들을 시켜 배드민턴 채로 내 머리를 치고, 쉬는 시간에 내 의자에 압정을 깔아 놓고, 내 사물함 자물쇠에 강력 본드를 발라 열지 못하게 했다"고 적었다.그는 "한 사람은 인플루언서로 살고, 한 사람은 나와 비슷한 피해자 대리 법무법인에서 일한다. 언제까지 피해자는 참아야 하나"라며 "묵묵히 피해자 전문 변호사를 하는 것이 내 몫"이라고 밝혔다.이어 "국동호 소속사에서 이미 전화가 왔다. 저와 일면식도 없다고 하더라. 당연하지 않냐. 가해자가 피해자를 기억이나 하겠냐"고 반문하며 "국동호가 그 지역 유명 일진이었다는 걸 아는 분들은 다이렉트 메시지를 달라"고 요청했다.다만 해당 주장의 사실 여부는 아직 확인되지 않은 상황이다. A씨가 실명을 공개한 이후 국동호의 SNS에는 악성 댓글이 이어지고 있으며, 온라인상에서는 "무려 변호사가 실명으로 공개했다", "사실인가요" 등 진위를 두고 엇갈린 반응이 나오고 있다.이와 관련해 넷플릭스 측은 4일 "확인할 수 있는 사안이 아니다"라는 입장을 전했다. 국동호 측 역시 별도의 공식 입장을 밝히지 않은 상태다. 국동호는 고려대학교 출신 공인회계사로, 지난해 공개된 넷플릭스 연애 프로그램 '솔로지옥4'에 출연해 인지도를 키웠다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr