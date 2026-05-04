사진=텐아시아DB

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

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'냉장고를 부탁해' 배우 고수가 자녀의 배우 활동을 찬성했다.3일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에는 배우 이종혁, 고수가 출연했다.이날 이종혁은 "'냉부해'에서 보고 싶은 사람이 있었다"면서 "일단 김성주는 아니다"라고 절친 케미를 드러냈다. "안정환이 보고 싶었다"고 밝힌 그는 "'아빠 어디가' 1기였는데, 2기 때 게스트로 출연했다. 녹화 후 술 한잔 같이했는데, 인간미가 있더라"고 팬심을 드러냈다.절친한 김성주에 대해 이종혁은 "훌륭한 MC다. 동전 넣으면 노래 나오는 노래방처럼, 돈 들어온 만큼하고 집에 간다"고 폭로해 웃음을 선사했다.이에 김성주는 "'아빠 어디가'에서 이종혁이 제일 불편했다"고 폭로하며 "아빠로서 할 일을 안 한다. 방목형 육아를 해서, 준수가 여기저기 다니면서 먹을 걸 찾았다. '아빠 뭐 하냐'고 물으면 잔다고 했다. 그렇게 열심히 안 하는데 인기도 많더라. 질투났다"고 이야기했다.이종혁의 두 아들은 아빠에 이어 배우 지망생이 됐다. 서울예대 연영과 출신인 이종혁은 장남 탁수가 동국대, 차남 준수가 중앙대 연영과에 진학했다고 밝히며 삼부자 연영과 인증을 자랑했다.두 아들이 연기자 진로에 대해 이종혁은 "반대는 안 했고, 일단은 해보라고 했다. 자기 인생의 선택"이라고 전했다. 삼남매 아빠인 고수는 "아이들이 아직 진로에 관심 없지만, 배우 하고 싶다고 하면 찬성한다"고 밝혀 눈길을 끌었다.반면, 셰프들은 2세의 요리사 직업에 대부분 반대하는 입장을 보였다. 윤남노는 "셰프 절대 반대다. 휴일 없이 일해야 한다. 그냥 평범하게 회사원 하면서 쉴 때 쉬고, 밥 먹을 때 밥 먹길 바란다"고 털어놨다. 최현석이 "요리사는 매일 서 있다. 뜨거운 불 앞에서"라고 토로하자, 안정환은 "저는 비가 오나 눈이 오나 매일 뛴다"며 축구 선수의 고통을 어필해 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr