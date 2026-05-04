배우 전소영의 화보가 공개됐다. / 사진제공=볼드페이지

배우 전소영의 화보가 공개됐다. / 사진제공=볼드페이지

배우 전소영의 화보가 공개됐다. / 사진제공=볼드페이지

넷플릭스 '기리고'에서 강렬한 존재감을 보여준 배우 전소영의 화보가 공개됐다.글로벌 미디어 플랫폼 볼드페이지(Bold Page)가 전소영과 함께한 단독 화보와 글로벌 인터뷰를 공개했다. 이번 화보는 '돌아올 수 없는 선택의 순간'을 테마로, 한 인물 안에 공존하는 두 가지 감정을 시각적으로 풀어냈다. 화이트 드레스를 입은 모습에서는 아직 선택 앞에 선 순수하고 망설이는 감정을 담아냈고, 빈티지한 플로럴 스타일링에서는 이미 선택 이후의 불안과 긴장을 표현했다.화보 촬영 후 진행된 인터뷰에서 전소영은 작품 비하인드부터 배우로서의 고민을 털어놨다. 2025년 데뷔한 전소영은 "사실 겁이 많은 편이라 공포물을 잘 못 본다"라며 "어릴 때 무서운 걸 보면 엄마랑 같이 자야 했던 기억이 있다"고 웃었다.그러나 작품 속에서는 전혀 다른 모습을 보여줬다. 그는 "특수 분장을 한 배우분들과 눈을 못 마주칠 정도로 무서웠다. 촬영할 때도 '이따 보자' 하면서 일부러 시선을 피하기도 했다"고 회상했다. 빙의 연기에 대해서도 자신만의 방식을 밝혔다. 전소영은 "영화 '곤지암'을 참고하면서 감정을 잡았다. 연기를 한다기보다 '내가 그 존재다'라고 생각하려 했다"고 설명했다.액션 장면 역시 대부분 직접 소화했다. 전소영은 "옥상에서 뛰어내리는 장면이나 몸이 부딪히는 장면도 대역 없이 촬영했다. 리허설을 충분히 거쳐 NG는 많지 않았다. 촬영 중에는 긴장감 때문에 잘 모르지만, 끝나고 나면 몸에 힘이 풀리면서 피로가 확 몰려왔던 것 같다"고 말했다.배우로서의 성장에 대한 고민도 진솔하게 전했다. 전소영은 "이번 작품을 통해 액션과 감정신을 동시에 경험하면서 많이 배웠다. 선배님들의 연기를 보면서 감정을 끌어가는 방식을 많이 배웠고, 촬영이 끝난 뒤에도 계속 생각이 나는 장면들이 있다"고 털어놨다.끝으로 전소영은 "저를 표현하는 말로 '다.궁.배'를 좋아한다. 다음이 궁금한 배우가 되고 싶다. 앞으로 더 다양한 모습을 보여드리고 싶고, 작품마다 새로운 얼굴을 보여드리는 배우가 되고 싶다. 더 많은 분들이 전소영이라는 배우를 알게 되는 해가 되었으면 좋겠다. 일적으로도, 개인적으로도 많이 웃을 수 있는 한 해였으면 한다"라며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr