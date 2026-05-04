배우 채시라가 동료들과 함께한 생일 축하 현장을 공개했다. 사진=배우 채시라 SNS

배우 채시라가 동료들과 함께한 생일 축하 현장을 공개했다.채시라는 지난 3일 본인의 SNS에 연예계 지인들과 모임을 가진 사진을 게시했다. 그는 '수미의 정성으로 교월재에서 보낸 귀여운 경민언니 생일'이라는 설명을 덧붙였다.공개된 사진에는 한옥 '교월재'를 배경으로 채시라를 비롯해 배우 신애라, 최지우 등이 한자리에 모인 모습이 담겼다. 이들은 준비된 음식을 함께하며 메이크업 아티스트 이경민의 생일을 축하했다.사진 속 인물들은 한옥 툇마루에 나란히 앉아 미소를 지으며 화기애애한 분위기를 자아냈다. 세월이 흘러도 변함없는 모습과 이들의 유대감이 시선을 끌었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr