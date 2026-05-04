아이오아이 앨범 커버 / 사진 제공=스윙엔터테인먼트

그룹 아이오아이(I.O.I)가 선공개곡으로 컴백 열기를 더한다.아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)는 4일 오후 6시 세 번째 미니앨범 'I.O.I : LOOP(아이오아이 : 루프)'의 선공개곡 '웃으며 안녕 (Recorded in 2016) (Prod.진영)' (이하 '웃으며 안녕')을 발매한다.선공개곡 '웃으며 안녕'은 2016년 녹음 당시 멤버들의 꾸밈없는 목소리와 감성을 고스란히 간직한 아카이브 음원이다. 그간 아이오아이와 음악적으로 교감힌 프로듀서 진영이 작업에 참여해 서정성을 극대화했다.노랫말에는 다가올 이별 앞에서 서로의 앞날을 응원하며 눈물 대신 미소를 택했던 그 시절의 다정한 약속이 담겨 있다. 멈춰 있던 시간의 태엽을 단숨에 되감는 10년 전의 성숙한 인사가 아이오아이와 팬들에게 시공간을 초월하는 짙은 여운을 선사할 예정이다.아이오아이는 오는 19일 신보 'I.O.I : LOOP'를 발표한다. 전소미, 청하, 유연정 등 멤버들이 타이틀곡 '갑자기'를 비롯한 수록곡 전반의 작사·작곡에 참여했다.아이오아이는 오는 19일 미니 3집 발매에 이어 같은 달 29일부터 31일까지 사흘간 서울 잠실실내체육관에서 아시아 투어 '2026 I.O.I Concert Tour: LOOP'의 포문을 연다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr