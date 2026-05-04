그룹 있지(ITZY)가 오는 28일 새 미니앨범 'Motto'로 돌아온다. /사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 있지(ITZY)가 부드러운 분위기를 보여주는 컴백 포토를 공개했다. /사진제공=JYP 엔터테인먼트

그룹 있지(ITZY)가 봄바람 닮은 사랑스러운 비주얼이 담긴 콘셉트 이미지를 공개하며 컴백 열기를 더했다.4일 JYP엔터테인먼트는 있지(예지, 리아, 류진, 채령, 유나)는 새 미니앨범 'Motto'(모토)의 티저 사진을 공개했다. 앞서 공개된 티저에서는 불안을 이겨내고 피어난 카리스마를 보여줬다면, 이번엔 공개된 사진에서는 내면의 여정을 초현실적 무드로 선보였다.파스텔톤의 배경 속에서 잔디 위에 앉아 있는 멤버들은 꽃을 형상화한 그래픽에 둘러싸여 신비로운 분위기를 자아내고 있다. 멤버들의 의상 역시 화사하면서도 부드러운 색감의 대비가 돋보여 포근하고 여유로운 봄을 연상시킨다.미니 앨범 'Motto'는 지난해 11월 발표된 'TUNNEL VISION(터널 비전)' 이후 약 6개월 만의 컴백이다. 동명의 타이틀곡을 포함해 예지의 'Pocket'(포켓), 리아의 'Asylum'(어사일럼)', 류진의 'LOOK'(룩), 채령의 'Undefined'(언디파인드), 유나의 'Tangerine'(탠저린) 등 세 번째 월드투어에서 선보였던 멤버별 솔로곡까지 총 8곡이 수록됐다.있지의 새 앨범 ‘Motto’는 오는 5월 18일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.김수아 텐아시아 기자 suapop@tenasia.co.kr