김지영, 코 평수까지 확장됐네…과자 먹고 왕 콧구멍 자랑

채널A 예능 '하트시그널4' 출연자 김지영이 과자 먹방을 보였다.최근 김지영은 집에서 영화를 보며 과자를 먹는 모습을 게재했다. 그녀는 과자 맛에 놀라며 콧구멍이 커지는 등 너스레를 떨었다.한편, 김지영은 지난 4월 국내 최대 유료 독서모임 커뮤니티 트레바리의 윤수영 대표와 결혼했다. 그는 결혼에 앞서 혼전 임신 사실을 고백하기도 했다. 김지영은 오는 8월 득녀를 앞두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr