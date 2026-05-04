1998년생 배우 이재욱(27)이 이달부터 병역 의무를 이행한다./사진=텐아시아DB

1998년생 배우 이재욱(27)이 이달부터 병역 의무를 이행한다./사진=텐아시아DB

1998년생 배우 이재욱(27)이 이달부터 병역 의무를 이행한다.4일 소속사 로그스튜디오는 "이재욱이 오는 18일 육군 현역으로 입대한다"고 밝혔다. 별도의 공식 행사 없이 조용히 훈련소에 입소할 예정인 것으로 전해졌다.입대 이후에도 작품을 통해 시청자들과의 만남은 이어질 전망이다. 최근 촬영을 마친 ENA 새 드라마 '닥터 섬보이'는 신예은과 함께 주연을 맡아 오는 6월 첫 방송을 앞두고 있다. 또한 고민시, 김민하 등과 호흡을 맞춘 넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 역시 하반기 공개를 앞두고 있다.이재욱은 2018년 드라마 '알함브라 궁전의 추억'으로 데뷔한 뒤 '검색어를 입력하세요 WWW'에서 이다희와 호흡을 맞추며 인지도를 높였다. 이후 '어쩌다 발견한 하루'를 통해 차세대 청춘 스타로 주목받았다.2020년 '도도솔솔라라솔'을 기점으로 주연 배우로 자리매김한 이재욱은 '환혼' 시리즈, '이재, 곧 죽습니다', '로얄로더', '탄금', '마지막 썸머' 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓았다. 올해 초 '월간남친'에서 짧지만 인상적인 활약을 펼쳤으며, 입대 이후에도 두 작품이 연이어 공개될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr