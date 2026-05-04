'닥터신' 포스터(왼), 임성한 작가(오) / 사진=TV조선, 임성한 프로필

지난 3일 방송된 '닥터신' 최종회 / 사진제공=TV CHOSUN

지난 3일 방송된 '닥터신' 최종회 / 사진제공=TV CHOSUN

임성한 작가의 신작 TV CHOSUN '닥터신'이 2.3%의 시청률을 기록하며 막을 내렸다.지난 3일 방송된 TV CHOSUN 주말미니시리즈 '닥터신' 최종회는 닐슨코리아 기준 전국 시청률 2.3%, 분당 최고 시청률 2.5%를 기록했다. 한편 '닥터신'은 방영 내내 1~2%의 시청률을 기록하며 아쉬운 성적을 거뒀다.먼저 김진주(천영민 분)의 뇌로 바꾼 금바라(주세빈 분) 육신이 사망한 뒤 발인식과 화장이 치러졌고, 금바라의 뇌를 지닌 모모(백서라 분)는 끊임없이 오열하며 슬퍼하는 하용중(안우연 분)의 모습에 가슴 아파했다. 이어 금바라의 유골함을 두고 불공이 진행된 법당에서 모모(금바라 뇌), 하용중, 제임스(전노민 분)가 절을 올리는 가운데 법당 밖에 있던 발이 없는 김진주 영혼이 나타났다. 김진주 영혼은 "집착 다 내려놓고 떠나요"라는 스님에게 혀를 쏙 내미는 모습으로 괴이함을 안겼다. 그 사이 신주신이 김진주 뇌를 의도적으로 사망하게 한 장면이 밝혀졌다.이후 신주신과 만난 모모(금바라 뇌)는 하용중에게 자신이 금바라임을 밝히지 않겠다며 "저 아기 낳았어요. 아들요"라고 알려 신주신을 놀라게 했다. 더욱이 신주신은 아기 사진을 본 후 "용중이네. 아빠"라고 단박에 하용중의 핏줄임을 알아봤다.같은 시각 김진주의 생부 김광철(차광수 분)은 모모(금바라 뇌)가 더 이상 자신의 딸 김진주가 아니라는 것과 더 나아가 금바라와 뇌 체인지를 한 김진주가 완전히 사라졌다는 것까지 파악했다. 동시에 김진주가 김광철을 피하기 위해 뇌 체인지를 제의했다는 것을 깨달은 금바라는 '그 아버지에 그 딸'이라며 "악은 절대 선을 이길 수 없어. 빛은 한줄기로도 어둠을 밝히지만 어둠은 아무리 빛 속에 어둠을 풀어놔두 어둡게 만들 수 없는 것처럼"이라는 말을 되뇌었다. 이후 김광철은 김진주의 뇌와 육신을 세상에서 사라지게 만든 신주신을 찾아왔고, 결국 신주신은 광분한 김광철의 칼에 찔린 채 금바라를 떠올리며 죽음을 맞이했다.그 사이 한국으로 돌아온 폴 김(지영산 분)은 금바라가 남긴 편지와 유전자 결과를 보고 금바라가 잃어버린 친딸임을 알게 됐다. 이어 모모(금바라 뇌)가 키우던 금바라의 아들, 친손자를 안아보며 먹먹해했다. 폴 김으로부터 금바라가 친딸이며, 금바라가 낳은 아들이 있다는 충격 소식을 듣게 된 제임스는 아기를 보자마자 하용중의 아기임을 알아챈 후 하용중에게 소식을 전했다. 그길로 모모(금바라 뇌)에게 달려간 하용중은 아들을 안아보며 눈물을 흘렸고, 모모(금바라 뇌)에게 "이모보단 아빠가 낫지"라며 자신이 아이를 키우겠다는 의지를 보였다.이어 하용중과 모모(금바라 뇌)가 이혼 서류 접수를 하기 직전, 임신 상태였던 금바라와 하용중이 함께 먹었던 냉면집을 찾았다. 모모(금바라 뇌)가 하용중에게 "그날 정말 맛있게 먹었어"라며 금바라만이 아는 진실을 꺼내면서 하용중이 충격에 휩싸이는 모습이 펼쳐졌다.방송 말미에는 하용중이 아들, 딸의 손을 잡고 자신이 인수한 신주신의 본가로 들어간 가운데 문을 열고 나온 모모(금바라 뇌)가 마당의 리트리버에게 "사랑해”"고 고백하자 리트리버가 신주신으로 바뀌는 기묘한 운명이 암시돼 여운을 남겼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr