사진=KBS1 '제47회 근로자가요제'

가수 송가인이 감성적인 보컬로 모두를 감동시켰다.송가인은 최근 방송된 KBS1 '제47회 근로자가요제'에 초대 가수로 출연해 무대를 장식했다.흰색 원피스 차림으로 무대에 오른 송가인은 '서울의 달'을 노래하며 현장의 시선을 집중시켰다. 그의 가창력과 감성적인 보컬은 관객들의 몰입을 이끌어내는 요소가 됐다.송가인은 "뜻깊은 행사에 동참하게 되어 영광이다"라고 인사를 건넨 뒤 '엄마 아리랑'으로 공연을 지속했다. 안정적인 라이브와 표현력이 조화를 이루며 무대의 완성도를 높였다. 고단한 일상을 보내는 근로자들의 정서를 반영한 무대는 관중의 감정적인 공감을 샀다.한편 송가인은 오는 16일 베트남 라이브 콘서트를 통해 해외 활동을 이어갈 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr